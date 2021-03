Se billedserie Bymose Hegn har plads til møder fra alt mellem to og 150 personer. Pressefoto

Ramt af forsamlingsloftet: 'Det er en oplevelse i at komme ud i nye rammer'

Gribskov - 18. marts 2021 kl. 17:05 Af Camilla Nissen

Mens samfundet langsomt åbnes op, er der stadig brancher, som er hårdt ramt af restriktionerne. Bymose Hegn og Konferencecenter er et af de steder, der går og håber på, at forsamlingsloftet bliver hævet. For når det kommer op på 10, vil det skabe mere mødeaktivitet, end når det er nede på fem, som det er tilfældet i øjeblikket.

- Da man måtte samles 10, var der en del mødeaktivitet, men nu er der ingen. Så det har stor betydning for os, om forsamlingsforbuddet er på fem eller 10. Det betyder, om vi har en smule eller ingenting, siger Pia Bigum, chef for booking, salg og reception på Bymose Hegn, Pia Bigum.

Og selvom corona har vist, at det er muligt at holde møderne på forskellige virtuelle platforme, kan det ikke erstatte den oplevelse, man får ud af at mødes i den virkelige verden, mener Pia Bigum, der ikke er nervøs for, at det vil gå ud over mødeaktiviteten på den anden side af corona.

- Personligt har jeg aldrig været nervøs for, at møderne ville gå over til sociale medier. For der er også en oplevelse i at komme ud i nye rammer. Der sker meget i pauserne, hvor man får talt med folk på tværs på en anden måde end under selve mødet. Så det er også en mulighed, vi tilbyder her. Vi har for eksempel også mulighed for at komme ud - for eksempel »Bymosen rundt«, hvor man skal finde poster, som man kan lægge sedler med samtaleemner i. Og så bliver det bare en anden samtale, når man går en tur, siger Pia Bigum.

Kommunikation er essensen Konferencecenteret huser møder fra to deltagere op til 150.

- Essensen i det gode møde er kommunikation med dem, der skal holde mødet. Når først vi har styr på det behov, de har, er vi klar med forslag og rammerne for mødet. Vi har gjort det her i mange år, og vi ved, hvad der er brug for, så rammerne er i orden, og vores gæster så bare kan koncentrere sig om indholdet, siger Pia Bigum.

Ud over mødelokaler og overnatningsfaciliteter er der udeområder - eksempelvis er der en spejderhytte i nærheden - og så er der en bar, billardbord, pool og sauna.

Bymose Hegn blev bygget af Pensam som fagforeningshus, men er i dag ejet af Pindstrup Fonden, der har et formål om at hjælpe børn og børnefamilier, der har det svært.