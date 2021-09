Naturstyrelsen Nordsjælland har besluttet at nedlægge den populære legeplads - selvom det ikke er med god vilje. Foto: Niels-Jørgen Larsen

Ramt af flåt-virus: Naturlegepladsens skæbne er afgjort

Gribskov - 14. september 2021 kl. 21:03 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Den populære legeplads i Tisvilde Hegn har været lukket siden foråret 2020 pga. høj forekomst af TBE-virus blandt flåter, og nu ligger det fast, at legepladsen lukker permanent. Det oplyser Naturstyrelsen Nordsjælland.

Myndighederne har nemlig vurderet, at risikoen for, at blive smittet med TBE-virus, der hos mennesker kan udvikle sig til hjernebetændelse, stadig er høj.

- Man ved, at det er et sted, hvor alt for mange flåter er inficeret, og derfor kan vi ikke have en legeplads der, lyder det fra Anna Thormann, konsulent hos Naturstyrelsen.

- Det er en skam og rigtig ærgerligt, men det er simpelthen en risiko, som vi ville opfordre folk til at tage ved at have en legeplads. Det, mener vi ikke, man kan være tjent med. Vi sætter heller ikke en bænk under et stort træ, som vi kan se er ved at brase sammen.

Tre somre i træk Ved legepladsen har man kunnet konstatere et højt niveau af TBE blandt flåterne de sidste tre år.

- Både biologerne, der ved noget om flåterne, og Statens Serum Institut, der ved noget om TBE-virus, siger samstemmende, at når man nu ved, at der har været flåter med TBE tre somre, så må vi regne med, at virusset bliver ved med at være der, lyder det fra Anna Thormann.

Lige nu er der et hegn rundt om legepladsen, der forhindrer, at skovens gæster bruger den, men nu ligger det altså fast, at legepladsen skal fjernes.

- Vi har udskudt beslutningen, fordi vi har klynget os til et håb om, at der kunne findes en god løsning, for det er en smaddergod legeplads, der ligger et dejligt sted. Og der er rigtig mange mennesker, der er glade for den.

Tidligere har Naturstyrelsen håbet på, at man kunne flytte naturlegepladsen til et andet sted i hegnet.

- Vi flytter den ikke et andet sted hen, for vi kan ikke være sikre på, at flåterne ikke har - eller fremover vil få - TBE. Det er heller ikke særlig rart at flytte den med den viden - især fordi det koster mange penge at flytte den, siger Anna Thormann.

Man ved nemlig, at der er skovgæster, der er blevet smittet andre steder i hegnet end ved naturlegepladsen. Samtidig koster det næsten lige så meget af flytte legepladsen som at lave en ny, oplyser Anna Thormann.

Sidste år blev tre skovgæster med stor sikkerhed smittet med TBE-virus i hegnet, men det var ikke ved legepladsen. Det er ellers i et mindre område ved legepladsen, der ligger i den nordøstlige af hegnet, forskerne har kunnet konstatere et såkaldt 'mikrofokus' for TBE-virusset. Det vil sige, at der er de rette betingelser for flåterne, og de bliver derfor flere sæsoner i træk i et afgrænset område.

Kom med trækfugle TBE-virusset hos flåter har i Danmark været at finde på Bornholm siden 1950'erne, men det er ikke fra Bornholm, at virusset er kommet fra til Tisvilde Hegn. Det kommer derimod fra vores skandinaviske nabolande, sandsynligvis transporteret via trækfugle.

Virusset har altid fandtes i Stokholm-området, og det er derfra, det har bredt sig syd- og vestpå, har René Bødker , seniorforsker ved Institut for veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet og en af forskerne, der undersøger niveauet af TBE-virus i Tisvilde, tidligere udtalt.

