Se billedserie Endelig kunne istandsættelsen af Ramløse Mølle fejres. Foto: Lisbeth Thorsen.

Ramløse Mølles nye vinger blev fejret

Gribskov - 06. september 2021 kl. 12:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

fejring Endelig blev det muligt at fejre de nye vinger på Ramløse Mølle. I weekenden kunne Mølleforeningen derfor invitere alle, der havde lyst til at deltage i festlighederne, til en markering af, at møllen ved udgangen af 2020 atter var så god som ny. Her var der godt vejr og mad og drikke til gæsterne.

I 2019 startede et arbejde med at udskifte omgangen på møllen, men inden det var færdigt, knækkede den ene vinge i en storm. Det medførte et større renoveringsarbejde, og det blev altså afsluttet i 2020. Her stod møllen klar med ny omgang, nyt krøjeværk, nye vinger, ligesom alt træværk var blevet malet og tjæret.

Vingerne er lavet af møllebygger Morten Anker Petersen fra Sønderjylland, og de er udformet af tømmer af Douglas-fyr fra tyske skove.

- De andre vinger holdt kun 15 år, men vi håber, at de nye kan holde et sted mellem 25 og 45 år, har formand for Mølleforeningen, Paul Plant, tidligere fortalt til Ugeposten.

I mellemtiden var en fejring af møllen blevet umuliggjort at covid-19-restriktioner, og det var altså derfor først muligt for alvor at fejre den istandsatte mølle i lørdags.

Foreningen har i alt fået to millioner kroner til nye vinger, herunder to gange 750.000 kroner fra Gribskov Kommune og midler fra LAG Halsnæs-Gribskov.