Ramløse Mølle har fået sine vinger tilbage

- Det er helt fantastisk, at det endelig er lykkedes, siger formand for Ramløse Mølleforening, Paul Plant, der peger på, at foreningen i alt har fået to millioner kroner til nye vinger, herunder to gange 750.000 kroner fra Gribskov Kommune og midler fra LAG Halsnæs-Gribskov.