Bo Jul Nielsen er her flankeret af Martin Lidegaard (tv) og De Radikales formand i Gribskov, Søren Bald, da det blev annonceret, at han gik fra at være løsgænger til at blive medlem af partiet. Foto: Jan F. Stephan.

Radikalt byrådsmedlem: "Kommunalvalg skal ikke ødelægges af tossestreger"

Men med Morten Østergaards afgang som leder i sidste uge efter at have krænket partifællen Lotte Rod - og Sofie Carsten Nielsens overtagelse af posten efterfølgende - er der mildt sagt rørte vande og splittelse i partiet på Christiansborg.

Når man spørger Bo Jul Nielsen, hvad han mener om, at Sofie Carsten Nielsen er ny formand for partiet, mener han ikke, at han har viden nok til at svare på spørgsmålet, da han ikke kender hende.

Omvendt kender han Martin Lidegaard, der stillede op til kampvalg om formandsposten, da Morten Østergaard havde trukket sig. Og han roser Martin Lidegaard for at være ordentlig og en vidende politiker.

- Jeg kan godt lide Martin. Han er en flink fyr og sober og er en stor kompetence inden for De Radikale med en stor viden. Han er valgt i Nordsjælland, og jeg har fulgt ham. Blandt andet ved et vælgermøde op til Folketingsvalget i Gribskov Kultursal, siger han.

Onsdag tog sagen en ny drejning, da folketingsmedlem Ida Auken beskyldte Sofie Carsten Nielsen for at lyve og dække over Morten Østergaard. Det fik Sofie Carsten Nielsen til at sige, at hun var meget vred. Og senest har Jens Rohde meldt ud, at han vil forlade partiet, hvis Ida Auken bliver smidt ud.