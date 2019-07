Se billedserie Ellen Oll - hendes stasborgerskab er i fare på grund af et hundeslagsmål. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Radikale går ind i sag om hundeslagsmål

Gribskov - 06. juli 2019 kl. 15:07 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg synes man må se, om man ikke kan få genetableret sund fornuft i de her sager. Dette er for langt ude.

Læs også: Hundeslagsmål kan koste kvinde statsborgerskabet

Sådan lyder det fra de Radikales udlændinge- og indfødsretsordfører, medlem af Folketinget, Andreas Steenberg.

Andreas Steenberg reagerer på sagen om estisk-fødte Ellen Oll, der blev beskrevet i Frederiksborg Amts Avis og på sn.dk lørdag.

Ellen Oll er i gang med at ansøge om dansk statsborgerskab efter at have boet i Danmark i 17 år. Ellen Oll kom hertil med sin danske kæreste og deres to sønner. Hun er magister i nordisk sprog, byplanlægger og har bestået indfødsretsprøven med 40 ud af 40 rigtige.

I 2016 kom Ellen Olls hund, Pedro, op at slås med genboens boxer - og det resulterede i en bøde på 4000. Torsdag fik Ellen Oll besked fra Udlænge- og Integrationsministeriet om, at forholdet vil få betydning for hendes ansøgning om statsborgerskab.

Loven siger, at hvis en person har modtaget en bøde på 3000 eller over, udløses en karensperiode på 4,5 år, før man kan genansøge.

- Dette er et eksempel på en sag, hvor det går galt i udlændingedebatten. Folketinget og de fleste danskere er nok enige i, at kriminelle ikke skal blive statsborgere - men man får ikke debatten om, hvad kriminalitet, siger Andreas Steenberg.

- Det er fornuftigt, at folk, der har siddet i fængsel, ikke kan blive statsborgere. Men i en sag som denne er det for langt ude. Vi trækker grænsen ved fængselsstraf - det ville være logisk, for så har du lavet noget alvorligt, siger De Radikales udlændinge og indfødsretsordfører.

- Dette gør hende jo ikke til kriminel, det er for latterligt. Ligesom det er med fartbøder. Det er simpelthen at gå for vidt.

- Vi ved, hvad socialdemokratiet mener. De holder fast. Men vi vil bringe forholdet i Folketinget som enten forslag eller spørgsmål. Dette er noget, vi gerne vil lave om. Man har strammet, så denne type tilfælde er kommet med - og så må man »stramme tilbage«.

Andreas Steenberg kalder love som den, der ligger til grund for sagen om Ellen Oll, for symbolpolitik. Han har ikke tidligere været ude for, at en bøde for et hundeslagsmål har stillet sig i vejen for et statsborgerskab, og mener, som tidligere ordfører indenfor hundevelfærd også, at selve hunde-delen af sagen er problematisk.

- Der er i øvrigt også problemer med hundeloven, hvor mange føler sig uretfærdigt behandlet - og at fastslå, om det er ejeren eller hvem, der er skyld i et hundeslagsmål - det er meget vanskeligt, siger Andreas Steenberg.