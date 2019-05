Fuldt hus på parkering ved rådhuset - nu skal der laves mere. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Rådhusets biler får p-pladser

Gribskov - 17. maj 2019 kl. 07:57 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Der er trængsel ved parkeringen omkring rådhuset i Helsinge. Især efter at byggeriet af Møllebakken er gået i gang og et stort areal, som tidligere blev brugt til parkering er inddraget.

Den nuværende trængsel går især ud over bokse til Gribskov Kommunes egne ti biler. De må parkere efter, hvor der er plads - og det giver i forhold til tidligere megen spildtid for medarbejdere med at finde frem til de biler, som flere bruger.

Det skyldes, at pladsen er et offentligt vejareal. Derfor lægges der nu op til, at der på rådhusets eget området indrettes parkering til kommunens biler.

En status på parkeringen, som politikerne på rådhuset er blevet præsenteret for, viser, at udvidelsen af to timers parkering ved rådhuset har sikret løbende udskiftning og god parkeringsmulighed for besøgende til rådhuset.

De ca 250 medarbejdere på rådhuset kan i dag parkere på pladserne syd for VP-Arkaderne - og det gør de, uden at det giver problemer.

Nogen har dog også valgt at holde på Kvickly´s pladser, og den går ikke - hvilket Kvickly nu skilter med.

Eksisterende parkeringsplads ved Rådhuset er anlagt som del at det offentlige vejareal. Det er derfor færdselslovens bestemmelser, der er gældende, hvilket giver begrænsninger i forhold til regulering af parkeringspladsernes formål. Der kan derfor ikke reserveres parkeringspladser til bestemte køretøjer, så som lægebil eller kommunens tjenestekøretøjer.

131 timer spildes

Det koster 131 arbejdstimer per år, at medarbejdere ikke kan finde kommunens bil, når de skal bruge den - eller parkere den, når der er behov. Det er et regnestykke, administrationen er kommet til udfra nogle præmisser:

oman skal bruge tid på at finde lånebilen, når den skal bruges.

oman skal bruge tid på at finde en ledig parkeringsbås, når man vender tilbage.

oman ikke nemt og effektivt kan tilgå bilerne i serviceøjemed (f.eks. aflæse km tal, lave servicetjek el. lign.)

oder ikke er mulighed for at lave videoovervågning, da bilerne holder spredt på et offentligt område

o syv af bilerne bruges i gennemsnit af 1,5 skiftende brugere pr. dag, og transporten rundt for at finde og sætte bilen igen estimeres til ca. 3 min. ekstra pr. skift, modsat hvis man ved hvor bilen skal afhentes og sættes igen. Det giver overslagsmæssigt et tidsforbrug på ca ½ time om dagen. På årsplan beregnes det til 131 arbejdstimer ekstra pr. år. (1,5 x 3 min. x 7 biler x 250 dage: 60 = 131 timer.)

Ny parkering vil blive en del af det kommende budget.