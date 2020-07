Pusher fremstilles i grundlovsforhør: Taget med kokain og svampe i Tisvilde

Det er højsæson for fester til langt ud på natten på den nordsjællandske kyst, og særligt Tisvildeleje har Nordsjællands Politi besøgt et par gange i den seneste tid.

Fredag aften var ingen undtagelse, og klokken 01.15 traf politiet en 34-årig mand, som i forvejen er kendt af politiet. Her viste det sig, at manden var i besiddelse af kokain, crystal meth og svampe. Stofferne lå i de små såkaldte pølsemandsposer, og politiet fandt derfor grund til at tro, at stofferne var ment til videresalg.