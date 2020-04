- Lad os bevare fællesskabsfølelsen, lyder budskabet fra Kathrine Juul-Hansen, der her er fotograferet af en veninde under Musik i Lejet.

Psykolog: Vi får brug for fællesskabet efter krisen

Gribskov - 03. april 2020 kl. 03:05 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved blot at vaske hænder kan vi være med til at løse et globalt problem, siger Tisvilde-psykolog, som fredag udgiver en bog om tiden efter coronaen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Om corona-krisen kan der både siges for og imod. Givet er det, at en dag åbner samfundet igen. For den enkelte bør den hverdag, som vi kommer ud til på den anden side af krisen, ikke at blive den samme, som den vi havde før krisen.

Det mener i hvert fald psykologen og psykoterapeuten Kathrine Juul-Hansen.

Hun er forfatter til bogen "Indre Bæredygtighed", som forlaget Paradoks i dag udgiver. På udgivelsesdagen befinder hun sig i sit andet hjem, sommerhuset på vejen Ved Gærdet i Tisvilde, hvor hun har opholdt sig under hele corona-krisen.

Budskabet i bogen er, at vi alle vil komme forandret ud på den anden side af corona-krisen.

Idéen til bogen fik hun, da begyndte at tænke over den proces, som hun og hendes klienter er i gennem under en konsultation i hendes praksis, der ligger i Pistolstræde i København.

- Når vi slutter en konsultation, mærker vi, at vi sammen har udført noget stort. Det samme kan vi alle føle, når vi her under corona-krisen følger myndighedernes anvisninger om, at vi skal holde afstand og vaske hænder. Når vi hører sundhedsministeren sige, at noget så simpelt virker, giver det en helt ny fællesskabsfølelse. Ved blot at handle efter sundhedsmyndighedernes råd kan vi altså være med til at løse et globalt problem, siger Kathrine Juul-Hansen.

- Tilandre tider er det de færreste, som tænker på, at de i hverdagen kan være med til at løse globale udfordringer, fordi de står midt i et præstationsræs. Anderledes er det her under krisen. Nu har vi kun os selv og vores nærmeste at forholde os til.

- Den følelse af, at vi hver især kan være med til at gøre noget betydningsfuldt, som også virker globalt, er værd at bevare til efter corona-krisen. Den kan vi måske bruge, hvis vi vil have gjort noget ved klimaproblemerne. Også her kan den enkelte gøre noget betydningsfuldt for en global udfordring ved at gøre noget i sin dagligdag, siger Kathrine Juul-Hansen.

- Jeg oplever i øjeblikket en enorm fællesskabsfølelse, hvor alle tager hensyn til alle. Man sørger for at holde afstand og i det hele taget ikke gøre noget, der kan udsætte andre for smitte eller frygt. Jeg ser det dagligt, når jeg går gennem Hovedgaden i Tisvildeleje - eller når jeg er inde hos købmanden for at handle. Her er plads til alle, og ingen skaber unødig frygt ved at for eksempel at gå for tæt på gaden eller i naturen. Alle de tanker om fællesskabets styrke, som coronaen har sat i gang, bør den enkelte gøre en indsats for at fastholde efter krisen, siger Kathrine Juul-Hansen.

Bogen Indre Bæredygtighed er på 152 sider og koster 300 kroner. I denne tid, hvor mange boghandler er lukket, kan den bestilles via boghandlernes hjemmesider eller via forlagets hjemmeside https://forlagetparadoks.dk/.