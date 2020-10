Gribskov Kommune er en ud af 15 nye kommuner, der skal deltage i projektet 'I sikre hænder', der er et samarbejde mellem Sundheds- og ældreministeriet, Kommunernes Landsforening og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Halfpoint - stock.adobe.com

Projekt skal styrke ældreplejen

Gribskov Kommune skal deltage i projektet 'I sikre hænder', der skal styrke kvaliteten af ældreplejen

Gribskov Kommune er en ud af 15 nye kommuner, der skal deltage i projektet 'I sikre hænder', der skal forbedre den kommunale ældrepleje.

- Det er meget vigtigt, at vi hele tiden arbejder med kvaliteten af vores pleje, så vores borgere kan føle sig trygge, når de har behov for hjælp fra kommunen. Og erfaringerne fra andre kommuner viser, at arbejdsglæden samtidig stiger. Så det bliver spændende at få projektet sat i søen om kort tid, udtaler Birgit Roswall (V), formand for Ældre, social og sundhedsudvalget i Gribskov Kommune, i en pressemeddelelse.

Projektet, der går i gang i løbet af efteråret, er et samarbejde mellem Sundheds- og ældreministeriet, Kommunernes Landsforening og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og det løber over over tre år.

I den periode skal medarbejdere og ledelse lære forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling.

En sikker pleje Siden 2018 har 18 kommuner deltaget i projektet, blandt andet Helsingør og Hillerød, og erfaringen er, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner er faldet markant, og projektet er med til at sikre borgerne en sikker pleje, viser erfaringen.

Samtidig har projektet også vist sig at øge den faglige stolthed og arbejdsglæde hos personalet, og både borgere og deres pårørende vil blive inddraget.

Erfaringsudveksling Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke kommer erfaringerne nemlig ikke kun borgere og medarbejdere i den enkelte kommune til gode.

- Jeg ved, at der i 'I sikre hænder' er et stort fokus på at dele erfaringer og viden både i den enkelte kommune og kommunerne imellem. Det vil i høj grad komme borgere og medarbejdere i de 15 nye kommuner til gode. Og denne tilgang til deling af erfaringer og viden om, hvad der virker, er noget, alle i sundhedsvæsenet kan lære af, udtaler ministeren i pressemeddelelsen.