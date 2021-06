Se billedserie Kurven over antallet af folkeskoleelever tager ifølge prognosen et voldsomt dyk de kommende syv år, for herefter at bevæge sig op igen. Foto: Camilla Nissen

Send til din ven. X Artiklen: Prognose: Markant færre skoleelever i Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Prognose: Markant færre skoleelever i Gribskov

Gribskov - 16. juni 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En brat faldende kurve. Sådan har billedet set ud for elevtallet på folkeskolerne i Gribskov de seneste år. Og den tendens fortsætter de næste syv år, ifølge en børne- og elevtalsprognose, som udvalget for børn, idræt og familie er blevet præsenteret for på det seneste møde.

Konkret er antallet af elever i folkeskolerne faldet med 218 de seneste år - fra knap 2.966 i skoleåret 17/18 til 2.748 i år - og ser man frem i tiden, vil elevtallet falde med yderligere 173 elever på syv år, som følge af, at der bliver færre børn i kommunen. Senere vil kurven støt bevæge sig opad igen - men først om cirka 15 år, i skoleåret 2035/2036, vil elevtallet være tilbage på niveauet fra 2020/2021.

- Det er piv-frustrerende, at vi kan se, der kommer det her dyk. Jeg kan dog være fristet til at sige, at det blot er en prognose, og at der bliver solgt huse rundt omkring, ligesom der er byudvikling i gang flere steder. Så mit håb er, at kurven vil flade lidt mere ud, end det ser ud til nu, siger formand for børn, idræt og familie, Natasha Stenbo Enetoft (V).

Hun udtrykker også et håb om, at der i mellemtiden kan nå at blive bygget en forlængelse af Hillerødmotorvejen og måske endda en s-togsstation i Helsinge, som kan være med til at gøre det mere attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i kommunen.

Små skoler skal bevares

Med til billedet hører, at der også er små skoler i kommunen, som ser ud til at blive endnu mindre. Det gælder blandt andet for Sankt Helene Skole i Vejby og Tisvilde. Største fald ventes på Vejbyafdelingen, hvor der i skoleåret 2027/2028 forventes at være 164 elever, hvilket er 42 elever færre end i indeværende skoleår.

Også en lille skole som Ramløse vil ifølge prognosen blive endnu mindre: I 2028/2029 forventes elevtallet at være 86 elever, hvilket er 11 elever færre end i indeværende skoleår.

Men uanset, hvordan billedet tegner sig, skal det ikke blive en diskussion om, hvorvidt de små skoler skal bevares eller ej, mener udvalgsformanden. Alene debatten om det risikerer at skabe en utryghed om de mindre skolers fremtid - hvilket kan blive en ond spiral, fordi det kan få flere til at søge mod de større skoler, mener Natasha Stenbo Enetoft.

- Kan det så betyde, at vi må stoppe flere penge ind i rammen? Ja, det kan det godt. Men der må ikke herske tvivl om, at vi vil bevare skolerne. For hvis vi tager det op til debat, risikerer vi måske, at folk søger andre steder hen og privatskolefrekvensen stiger igen. Det kunne betyde, at elever fra Ramløse ville søge mod Helsinge eksempelvis. Så de penge, vi har til rådighed, skal vi bruge bedst muligt, siger hun.

Færre i privatskole

Privatskolefrekvensen har også været faldende de seneste år, og ligger nu på 28 procent med 1.275 elever på privatskole i Gribskov Kommune. Tidligere har frekvensen været over 30 procent. Elevtallet på privatskolerne forventes ifølge prognosen at falde til 1.099 i skoleåret 2027/2028.

- Når vi kan se, at vi for første gang i en menneskealder har en faldende privatskolefrekvens, så siger det noget om at flere søger mod folkeskolen, og det betyder også noget for mængden af børn, siger udvalgsformanden, der understreger, at hun intet har i mod de private skoler, men at det handler om at gøre folkeskolerne til et attraktivt alternativ.

- Nordstjerneskolen har for eksempel lige lavet en fed idrætsprofil, så jeg synes, skolerne er oppe på dupperne i forhold til at tiltrække børnene. Og så er vi jo lige blevet Danmarks mest elevvenlige kommune, så jeg synes, vi kan noget, siger hun.