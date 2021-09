Profileret politiker har haft mest fravær: Jeg kæmper kommunens sag

Det fremgår af en aktindsigt i fraværsopgørelser fra Gribskov Kommune, som Ugeposten har søgt for at give et overblik op til det kommende kommunalvalg.

- Der vil desværre også være fravær fremover, når jeg er nødt til at prioritere folketingsarbejdet, men jeg vil begrænse mit fravær mest muligt. Det giver efter min mening stor værdi til kommunen, at jeg sidder i byrådet, så længe kommunen ikke har andre repræsentanter på Christiansborg.

- Jeg værdsætter at kunne arbejde for kommunen i byråd og udvalg og lægger vægt på at kæmpe kommunens sag på Christiansborg, når jeg kan.

Kim Valentin ønsker dog ikke at stille op til et interview om, at han er den byrådspolitiker, der har mest fravær.

Begrundelsen gik på, at han af »tidsmæssige årsager« ønskede at udtræde »grundet varetagelse af hvervet som folketingsmedlem«, som det fremgår af et referat fra byrådet.

Vi ville også gerne have hørt Kim Valentin, om opgørelsen over hans samlede mødefravær giver anledning til refleksion, og om det ikke er vigtigt at være til stede under møder, hvis man som byrådspolitiker vil gøre sin indflydelse gældende og være en aktiv, lokal politiker.

Ugeposten ville gerne have spurgt Kim Valentin, om det er rimeligt over for de Gribskov-borgere, der har stemt på ham, at han er fraværende i det omfang, han er.

"Ikke et minus"

Fra Birgit Roswall, byrådsmedlem og gruppeformand for Venstre, lyder det:

- At man ikke er til stede i et møde, når man er medlem af en gruppe, gør ikke, at ens synspunkter ikke nyder fremme. På gruppemøder deltager man og drøfter sagerne, og i princippet behøver man ikke være til stede, når der skal stemmes om dem. Risikoen er selvfølgelig, hvis der er stemmelighed, og man havde mulighed for at få flertal for en afgørelse. Så kan vi risikere ikke at få det, når han ikke er der.

Men ifølge Birgit Roswall er det meget sjældent, at der er afstemninger.

- Så hans indflydelse og holdninger til det, der er på dagsordenen, nyder fremme, på trods af at han ikke møder op til mødet. Vi har kendt hans holdninger i vores vurderinger og inddraget dem i vores vurderinger. Jeg oplever ikke, at det har været et minus.