Privat sygepleje er i vækst

Et ønske om mere tid. Tid til at drikke en kop kaffe, tage med til lægen - og i det hele taget løse de opgaver, som borgerne ønsker. Det er drivkraften bag sygeplejerske Mette Svarrers beslutning om at forlade det offentlige sundhedsvæsen, hvor hun gennem årene har oplevet et voksende arbejdspres, og i stedet blive privat hjemmesygeplejerske.

- Jo mere presset et offentligt sundhedsvæsen bliver, jo mere åbnes der for, at der skabes ulighed i samfundet, så dem, der har råd til det, er villige til at betale for supplerende ydelser. Det er ikke anderledes i vores faggruppe end i andre faggrupper, at nogen så er villige til at slå sig ned og etablere sig med egen virksomhed. Det kan vi se, at flere sygeplejersker gør. Nogen etablerer firmaer og andre er selvstændige. Min fornemmelse er, at det udvikler sig i de her år, siger hun.