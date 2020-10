Prismodtagere blev overrasket

Seniorpris

Seniorprisen gik i år til Birte Forsell fra Tisvilde Bridgeklub. Prisoverrækkelsen foregik i idrætshuset, hvor Birte var mødt op for at spille bridge med 20 andre bridge-spillere. Birte får seniorprisen for sin frivillige indsats i Tisvilde. Blandt de ting, Birte har engageret sig i, er Tisvilde Bridgeklub, som hun var med til at starte for 15 år siden og som nu har 75-80 medlemmer, Grydetøserne som er fællesspisning med fællessang og musik, initiativtager til det årlige Kildemarked, Pudekoncerterne ved Asserbo Slotsruin, maleriudstilling og salg ved Birkepladsen og herudover har Birte gennem mange år involveret sig i lokalrådet i Tisvilde og stået for det ugentlige loppemarked om sommeren. Hendes seneste initiativ er, at hun arbejder med at registrere alle de gamle stier i Tisvilde. Hun opsøger dem og søger at få de omliggende parcelejere engageret i at bevare dem og holde dem fri af de hække og anden beplantning, som lukker dem, og samtidig får hun grundejerne til ikke at opsætte skilte med »privat« så stierne kan benyttes.