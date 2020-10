Se billedserie På Vesterbrogade 14 ligger det hus, som Susan Moser har sat i stand. Foto: Jan F. Stephan.

Send til din ven. X Artiklen: Pris for forskønnelse af byhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pris for forskønnelse af byhus

Gribskov - 27. oktober 2020 kl. 19:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Et hus, der passer ind i omgivelserne, og som pynter i byen. Det er nogle af de rosende ord, som formand for Gilleleje og Omegns Museumsforening, Birgit Sørensen, sætter på årets modtager af Forskønnelsesprisen. Prisen uddeles hvert år til et hus, anlæg eller byrum, hvor der er eller bliver lavet eller vedligeholdt noget, der efter Museumsforeningens opfattelse er med til at fastholde et højt niveau for byen.

Og i år er det Vesterbrogade 14, som Susan Moser har sat i stand, der løber med prisen. Susan Moser har beskæftiget sig med natursten i mere end 30 år, og hendes virksomhed Moser & Moser, holder til i bygningens førstesal.

- Det er blevet et hus, der er med til at holde sammen på Vesterbrogade. Det er renoveret med respekt for omgivelserne, falder naturligt ind i gadebilledet, samtidig med at bygningen højner det samlede niveau, siger Birgit Sørensen.

- En anden ting er, at Gilleleje har den gamle bydel og huse, som vi skal passe på, men der skal også være noget moderne. Det skal ikke være et frilandsmuseum, men man skal føle, at man er i en moderne by, så det hele ikke er bindingsværkshuse og stråtage. Så det er et smukt renoveret hus i en moderne by, siger Birgit Sørensen.

I sin tale, da prisen blev overrakt mandag aften, kom formanden ind på, at huset er blevet ændret mange gange i årenes løb, og nu er resultatet blevet rigtig godt.

- Igennem årene har huset været igennem mange ændringer, og det må erkendes på rimelig diplomatisk måde, at ikke alle har været lige harmoniske - men pludselig har vi nu et hus, som både passer fint ind i den stribe af meget forskellige facader, som husene har og et hus, der også pynter på Vesterbrogade - altså passer godt ind i bybilledet, sagde hun.

- Et medlem af Museumsforeningens bestyrelse havde oplevet det som at se den grimme ælling, som blev til en svane. For som nævnt har vi alle fulgt arbejdet med huset, når vi gik forbi og af og til både været urolige og skeptiske, men med det resultat vi så, da stilladserne blev fjernet, kunne vil kun være meget glade over resultatet.

Det ældste billede, man har fundet af huset, stammer fra 30'erne. Karakteristisk for huset er, at der det meste af tiden har været skomager eller skobutik i huset. Det har Susan Moser også markeret ved at placere en stor sko i marmor foran huset.

- Den smukke sko i marmor, som alle små børn lige skal prøve at kravle op på, markerer dermed også husets historie, lød det i talen mandag aften fra Birgit Sørensen.

Prisen blev uddelt for syvende gang i år. Uddelingen fandt sted i Skibshallerne i Gilleleje.

Modtagerne af Forskønnelsesprisen får et messingskilt, som kan sættes op på det prisbelønnede sted.