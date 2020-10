Prinsens Musikkorps i kulturhavnen

Der er garanti for stor musikalsk spændvidde, når Prinsens Musikkorps for første gang gæster Gilleleje. I selskab med orkesterets chefdirigent - den norske stjernetrompetist Ole Edvard Antonsen - byder koncerten på en masse forskellig musik.

Der venter alt lige fra valsetoner af H.C. Lumbye over Carl Nielsen i nye klæder til inciterende latinamerikanske rytmer. Publikum kan desuden se frem til at møde flere af orkesterets egne musikere som solister - og måske giver chefdirigent Ole Edvard Antonsen også et nummer.

Prinsens Musikkorps er et messingorkester med slagtøj og består af 16 professionelle musikere. Orkestret har til huse på Skive Kaserne. Musikkorpset tjener både Kongehuset, Forsvaret og den danske befolkning. Derfor spiller orkestret både ved officielle begivenheder samt egne koncerter for et bredt publikum.