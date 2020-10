Parkeringskaos ved Græsted Syd ser ud til at være blevet afværget med forskudte mødetider og en kommende ny organisering af hjemmepleje og hjemmesygepleje. Foto: Camilla Nissen.

Presset på parkeringpladser ved Holtvej er lettet

Gribskov - 22. oktober 2020 kl. 17:12 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Da den kommunale hjemmepleje i september rykkede ind i frivilligcenterets tidligere lokaler på Holtvej ved Græsted Syd Station, opstod der så meget pres på parkeringspladserne ved stationen, at biler måtte parkere på rabatten ved Holtvej - med risiko for farlige situationer til følge.

Det fik udvalgsformand for ældre, social og sundhed, Birgit Roswall (V) op af stolen, og hun gjorde klart, at der ville blive holdt øje med situationen for at finde ud af, om det var nødvendigt at oprette flere parkeringspladser.

- Vi kunne se, at der blev lagt billeder op om, at folk holdt parkeret i rabatten langs Holtvej. Vi skal holde øje med, om det er et engangsfænomen, eller om der er behov for at udvide med flere parkeringspladser. I forbindelse med, at vi planlagde at flytte hjemmeplejen ind, havde vi også overvejelser om, hvorvidt vi skulle udvide med flere parkeringspladser på den anden side af huset, og nu skal vi have fokus på, om det reelt er et behov - også for at sikre, at der også er plads til pendlerne, sagde Birgit Roswall således midt i september.

Men det ser ud til, at problemet er delvist afhjulpet med forskudte mødetider for de kommunalt ansatte, fortæller centerchef Mette Bierbaum og forklarer, at man typisk møder ind på dagvagt klokken 7.00, men at nogen så først møder 7.15 eller 7.30

- Nu er der gået lidt tid, og vi kan se, det har hjulpet, at vi fra uge 40 har indført forskudt fremmøde. Der kan godt være lidt pres på stadigvæk, men det har helt klart hjulpet. Vi holder fortsat øje og opfordrer til, at man ikke parkerer på vejen og rabatten, siger Mette Bierbaum.

Ifølge centerchefen vil en ny organisering af plejen være fuldt indfaset fra 26. oktober, hvilket betyder, at medarbejderne, inklusive sygeplejerskerne, vil køre ud fra tre forskellige lokationer i Græsted, Helsinge og Gilleleje - hvor sygeplejerskerne i dag primært kører ud fra Græsted. Og det vil lette parkeringspresset yderligere, forventer Mette Bierbaum.

- Organiseringen med helhedspleje har været besluttet som en del af handleplanen på området, og det betyder, at medarbejdere på tværs af faggrupperne sidder sammen og kan koordinere de enkelte borgerforløb. Jeg har ikke det nøjagtige tal på sygeplejersker, men hvis der for eksempel møder 9-10 sygeplejersker ind, vil de fremover møde ind på tre forskellige lokationer frem for kun på Holtvej. Vi skulle lige lande og se hvordan det fungerede bedst på Holtvej, og så ud fra dette lave de tilpasninger på stedet, der var nødvendige, siger Mette Bierbaum.