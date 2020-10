Præst taler om forventninger til himlen

Her vil han på adressen Rundinsvej 46 tale over emnet 'Forventning til Himlen - og det at leve her på Jorden'.

- Som troende mennesker har vi det store privilegium at leve på Jorden og i Hmlen på en og samme tid. Vi må have himmelforventning og længsel om evigheden uden at miste livsglæden i tiden. Man kan sige, at vi skal have benene plantet på Jorden, og hovedet i Himlen, men hjertet skal være begge steder, siger Michael Thomsen i en pressemeddelelse fra seniorkredsen.