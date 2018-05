Se billedserie Tina Hastrup von Buchwald har kombineret sine interesser for Rom, kvindelige katolske præster og det at skrive i »Sibyllernes kamp i Vatikanet«. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Præst skriver krimi om kvindelige præster

Gribskov - 04. maj 2018 kl. 11:18 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Blistrups sognepræst, Tina Hastrup von Buchwald, har skrevet en krimi om kvindelige katolske præster - men bogen er ligeså meget en hyldest til Rom og en turistguide.

»Den første kvinde blev skabt af mandens ribben. Hun blev ikke skabt af hans hoved for at overgå ham. Heller ikke skabt af hans fødder for at blive trampet på af ham, men skabt ud af hans side for at være hans ligemand«.

Sådan indledes Tina Hastrup von Buchwalds krimi »Sibyllernes Kamp i Vatikanet«. Og dermed er temaet kvindens ligestilling slået an. Thrilleren behandler nemlig et ganske specielt emne, den manglende ligestilling i katolske lande, især synliggjort i det forhold, at kvinder (stadig) ikke kan blive præster i den katolske kirke.

- Denne bog er også en opsang til en kirke, der nægter kvinderne en plads. På trods af at kvinderne er dens egentlige, fremtidige redningsplanke, siger forfatteren.

- Hvis de tænkte sig om, ville de se, at kvinden kunne være redningen - ud af den forfærdelige pædofili-skandale og nu senest pavens økonomichef, der anklages for seksuelle overgreb.

Kulissen

- Ifølge den katoslke kirke skal en præst være Kristi afbillede og derfor en mand - det kan man som protestant ryste på hovedet af, siger sognepræsten. Hun ønsker at beskrive konflikten - men ønsker i øvrigt ikke at lægge sig ud med den katolske kirke.

Der eksisterer faktisk en gruppe af kvindelige ordinerede katolske præster i Europa, men de lever udenfor kirkesamfundet og er ikke accepterede.

- Dem har jeg beskæftiget mig meget med - og dem ville jeg skrive om på en spændende måde.

Kulissen for bogens handling er Rom.

Her boede Tina Hastrup von Buchwald med mand og børn i 2008.

- Vi havde altid drømt om at bo og leve ved siden af romerne, fortæller Tina Hastrup von Buchwald denne formiddag i præstegården, hvor haven udenfor er forårsgrøn og frisk og langt fra romerske temperaturer. Hun mødte faktisk sin mand på et kollegium, hvor han havde en plakat med et Italiensmotiv på sin dør. Så ham måtte hun lære bedre at kende.

- Der er meget i Rom, som er en kulisse. Helt konkret lejlighederne i det centrale Rom, som lejes ud til turister. Fra vores vindue kunne jeg stå og kigge ned på en grønthandler - han havde de mest pragtfulde ferskner, der fik mine tænder til at løbe i vand. De var så store, fortæller Tina Hastrup von Buchwald og viser en diameter på 15 centimeter med hænderne.

- Men de var helt hårde. Rom var dog ikke på nogen måde en skuffelse. Vi havde et program, hvor vi hver dag tog to kirker og et museum. Vi startede simpelthen med etruskerne og arbejdede os op til i dag.

Det blev også til mange besøg i den engelske boghandel The Almost Corner Bookshop i Trastevere. Her var det, at Tina en dag hev en bog ned fra hylden - om kvindelige katolske præster. Og her startede den interesse for problemet, som er resulteret i en e-bog om emnet samt artikler i fagblade - og nu altså en krimi.

Tina von Buchwald mener, der har eksisteret kvinder i kirken i oldtiden. I katakomberne i Rom er der et kalkmaleri, der viser en kvinde i ornat med udstrakte arme.

- Der står biskop Teodora - men man har forsøgt at fjerne »a«'et. Man kan ikke bruge det som bevis, men jeg er sikker på, der har været kvindelige biskopper i starten. Ligesom der hos Paulus fortælles om Lydia, som ejer et hus, hvor menigheden mødes. Hun fremstår her som den praktiske leder.

System på lerfødder

Selve thriller-elementet i Sibyllernes kamp i Vatikanet involverer bogens to hovedpersoner. Den ene er Niels, fraskilt præst på Langeland, som ikke er særligt glad for de mange kvinder, der gennem de seneste 50 år er kommet i folkekirken. Hans gode ven er kardinal Arezzo, der bor i Rom. Og han er ikke en hvilkensomhelst kardinal, men Papabile, det vil sige en, der kan komme i betragtning som næste pave.

- Han kan godt se, at kvinder kan spille en rolle i den katolske kirke - så der er folk, der vil den progressive kardinal til livs - dem kan man ikke have i et system der står på lerfødder. Kvindens ligestilling er aktuel på en helt anden måde i de katolske lande end her. De vil argumentere, at kvinden har en anden rolle med børn og hjem - men den er ikke tilstrækkelig, - hendes intelligens må der også gerne lige være plads til. Som der er det i den protestantiske kirke.

Bogen udkommer på forlaget Mellemgaard den 14. maj og forfatteren signerer sin bog i Arnold Busck i Helsinbge den 19. maj klokken 11-13.

