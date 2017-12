Sognepræst Ole Backer Mogensens får hademails i indbakken efter sag om aflyst gudstjeneste. Foto: Allan Nørregaard

Præst får hadebreve efter aflyst gudstjeneste

Gribskov - 21. december 2017 kl. 04:07 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hadefulde mails og tilsvininger hagler ned over præst efter sag om aflyst julegudstjeneste. Biskop undrer sig.

Mens forældre og skoleledelsen på Gribskolen i Græsted har været i konflikt om en aflyst gudstjeneste for skolens mindste børn, er byens sognepræst Ole Backer Mogensen nu blevet mål for chikane.

Han har de seneste dage modtaget adskillelige hadefulde opkald og breve. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har fået telefonopringninger på mærkelige tidspunkter og rigtig mange hademails, siger han.

I et af brevene står eksempelvis »Du er et skvat og bør finde dig et job, du er kompetent til.«

Præsten har ellers taget meget lidt del i konflikten og har blot givet udtryk for en ærgrelse over den aflyste gudstjeneste.

Derfor er det også hans vurdering, at de hadefulde ytringer kommer fra folk, som mener, at kirken skulle have indtaget et mere markant standpunkt i sagen.

Reaktionerne mod sognepræsten undrer biskop i Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel.

- Han er det mest fredselskende og rummelige menneske, man kan forestille sig. Jeg er ked af at høre det, for han fortjener ikke noget af det her, siger hun.

De hadefulde beskeder er dog ikke usædvanlige, mener Lise-Lotte Rebel.

- Det burde overraske mig, men det gør det ikke. Alle er udsat for det i et eller andet omfang, for der er mange hurtige reaktioner i den tid, vi lever i, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

