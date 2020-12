Fritze Steiner-Johnsen peger på, at traditionerne kan være med til at skabe tryghed i en anderledes tid. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Præst: Der er håb i gentagelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præst: Der er håb i gentagelser

Gribskov - 20. december 2020 kl. 11:56 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Julens budskab er værd at holde fast i og gøre endnu mere for at udbrede, ikke mindst i denne tid, hvor coronapandemien det meste af året har holdt verden i et jerngreb. Det siger præst ved Helsinge og Valby Kirke, Fritze Steiner-Johnsen.

Hun mener, det mere end nogensinde er vigtigt at holde fast i håbet og at rykke sammen om de nære ting.

- Julen handler om håb. Det budskab har vi så meget brug for at huske i denne tid. Jeg har også netop besøgt plejehjemmet og fortalt, hvor vigtigt, det er at holde fast i det stærke budskab om håbet.

Men hvordan gør man så det - i praksis? Her er det vigtigt at holde fast i at gøre de ting, man altid har gjort i julen, mener Fritze Steiner-Johnsen.

- Det giver en tryghed at gøre det, vi altid har gjort. At holde fast i traditionerne. Julens nærvær er også meget vigtig. Og det, at Gud blev menneske for at være nærværende for os.

Sognepræsten peger på, at vi i julen bør huske dem, der i lange tider har været isoleret. Især fordi, at alle følelser bliver fordoblet i forbindelse med højtiden, mener præsten.

- Børnene kunne for eksempel sende breve med tegninger og små hilsener til plejehjemmene. Man kan give sin farmor et ring eller sende et brev. Man kan tage sin guitar og synge julesange foran et plejehjem. Vi kan alle medvirke til at give håb og nærvær videre på hver vores måde, siger hun.

Hun understreger, at man ikke kan gøre noget forkert, men at man bare skal bruge sin kreativitet.

- Som præst prøver jeg at bruge ord fra bibelen og fra salmer. Jeg prøver at sætte ord på det, der er svært og samtidig at bringe noget håb ind. Det handler om opstandelseshåbet - håbet om, at der er liv, siger hun.

For sognepræsten selv er julen traditionernes tid som for så mange andre, med julemad, flæskesteg, and og ris a la mande, som hendes mand står for, fordi hun selv har travlt med gudstjenester - og med besøg af hendes voksne børn.

- Det er vigtigt at gentage traditionerne. Vi spiller for eksempel det samme spil hvert år og holder fast i slægterne og traditionerne. På den måde får vi også talt om mine forældre og min mands forældre, som nu er døde. På den måde bliver de lidt levende igen. Der er også noget håb i gentagelsen.