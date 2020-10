Se billedserie Poul-Erik Høyer giver her Bent Hansen en coronaalbue og ønsker tillykke med valget. Foto: Jan F. Stephan.

Poul-Erik Høyer blev ikke borgmesterkandidat - men vil stadig i byrådet

Gribskov - 29. oktober 2020 kl. 12:38 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Da det onsdag aften stod klart, at Bent Hansen er valgt til spidskandidat for Venstre i Gribskov til kommunalvalget næste år, var der samtidig tre andre kandidater, der måtte konstatere, at de blev valgt fra. En af dem er den olympiske mester i badminton, Poul-Erik Høyer, der fik 23 stemmer, hvilket var langt fra Bent Hansens 62. Men han forsikrede efterfølgende Frederiksborg Amts Avis om, at han ikke er bitter over nederlaget - og at han stadig agter at gøre comeback i lokalpolitik ved at stille op til byrådet.

- Jeg bakker op om Bent - og jeg stiller op til byrådet. Det vigtigste er Venstre. Det er også derfor, jeg stiller op. For at gøre noget godt for partiet, sagde han

I sin tale før afstemningen blandt de 122 fremmødte Venstre-medlemmer fortalte han desuden, at han op til opstillingsmødet havde holdt møde med Bent Hansen - og at de var enige om at stå sammen om at give Venstre et godt kommunalvalg uanset udfaldet af afstemningen.

Ved det første opstillingsmøde i februar - der måtte gå om på grund af en stemmefejl - var Poul-Erik Høyer ikke med ved kampvalget. Men da det trak ud med at finde en ny dato på grund af corona, nåede han i mellemtiden at træffe en beslutning om at melde sig som kandidat på opfordring fra gruppeformand i Venstres byrådsgruppe, Birgit Roswall. Natasha Stenbo Enetoft havde omvendt trukket sig og meddelt, at hun pegede på Poul-Erik Høyer som hendes foretrukne kandidat.

Poul-Erik Høyer har tidligere været byrådsmedlem for Venstre i syv år, inden han flyttede til udlandet i forbindelse med sit job som præsident for det internationale badmintonforbund.