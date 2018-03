Portræt og billeder: Leif Sylvester debuterer som fotograf

Se billedserie Leif Sylvester Petersen er en mand med mange talenter. I sin nye bog »Danmark og mig« springer han ud som fotograf. Foto: Kim Rasmussen

Gribskov - 17. marts 2018 kl. 07:31 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skuespiller. Musiker. Forfatter. Digter. Kunstmaler. Leif Sylvester Petersen er afgjort en mand med mange talenter. Og nu kan multikunstneren så tilføje endnu en titel til sit alenlange cv. I en alder af snart 78 år debuterer den uddannede tømrer nu også som fotograf, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det gør han i sin nye bog »Danmark og mig«, der udkom fredag. Bogen indeholder 44 fotografier gennem fire somre på cykel rundt i Danmark. Billederne har han taget med sin mobil.

Til hvert fotografi hører et digt med, mens bogen også suppleres med et par af Leif Sylvesters malerier.

- Jeg har brugt bogen som overspringshandling, fra når jeg maler. Da jeg havde lavet min første bog »Mig og de andre«, havde jeg stadig lyst til at skrive videre, men jeg vidste ikke helt, hvad det skulle ind under. Så begyndte jeg at køre på cykel med mine kammerater rundt i Danmark og genfandt nogle ting, og hvad der betød noget for mig. Det begyndte jeg at skrive digte om, og det kunne så blive til »Danmark og mig«, fortæller Leif Sylvester om, hvordan bogen blev til.

Blærerøvsbetændelse

Og hans motivation for at udgive endnu en bog er enkel. Han kan simpelthen ikke lade være.

- Sådan er det med alle de ting, jeg laver. Et eller andet sted lider jeg lidt af blærerøvsbetændelse, siden man kan tro, at alt, hvad man laver, vedkommer andre mennesker. Men sådan er det som kunstner. Og med det udgangspunkt føler jeg også, at jeg kan sige noget, og i den bog kan jeg måske åbne folks øjne op for noget, de har glemt, fortæller han.

Diversiteten i fotografierne spænder ligeså bredt som selve Leif Sylvesters karriere, der netop også har budt på lidt af hvert.

Alt fra træer og idylliske skovsøer, som er nogle af de ting i Danmark, hovedpersonen selv holder af, til et fotografi fra metrostationen i Ørestaden på Amager hvor han er vokset op og videre til en hylde med Kims-chips. Det fotografi er akkompagneret af digtet »Alting Stiger«, der er en kommentar til tiden.

- Der er masser af små historier i det, men jeg prøver at lave en pointe, som måske er lidt skæv. Det er en måde at skrive om globalopvarmning og overforbrug på, siger Leif Sylvester og fortæller, at tonen i »Danmark og mig« dog er overvejende positiv.

- Det er ikke så meget, hvad Danmark står for, men mere hvad der er i Danmark, jeg har fotograferet. De ting jeg holder af, og som siger mig noget. Der er også en samfundskritik, men overordnet set synes jeg, at bogen er ret positiv.

Også billeder af en lade og Leif Sylvesters egen familie på en strand er taget med i bogen. Laden minder Leif Sylvester om sin barndom, når han besøgte sin farfar, og det er netop sådanne minder, han håber at genvække i folk.

Dannebrog er også afbilledet i bogen, og i digtet dertil lyder det » Jeg kan godt li' Dannebrog, det er så enkelt, en hvid dug med fire røde felter, ikke så mange dikkedarer«.

- Normalt siger man jo, at det er rødt med et hvidt kors. Der har jeg vendt den om. Det er for at fortælle, at det der med kors, det er ikke noget for mig. Jeg synes, det var sådan noget, der skulle med, så det ikke bare er rosenrødt det hele, fortæller han.

