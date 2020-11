Populært bofællesskab med middelhavsklima til Troldebakkerne

Bovieran-konceptet tæller den særlige vinterhave med klima som ved rivieraen.

Gribskov - 16. november 2020 kl. 13:15 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det nye boligområde Troldebakkerne, som kommer til at rumme 700 boliger, får også et seniorbofællesskab. Det oplyser Bovieran Danmark A/S, der står bag et koncept for seniorbofællesskaber, der oprindeligt er opstået i Sverige. Navnet Bovieran (Bo-ved-Rivieraen) henviser til det særlige koncept ved bofællesskabet: Et mødested i form af en vinterhave overdækket med glas. Vinterhaven har et temperaturstyret klima med den franske rivieras klima som forbillede.

Borgmester i Gribskov Kommune Anders Gerner Frost glæder sig over, at Bovieran nu investerer i Gribskov:

- Vi har gennem en længere periode fokuseret på at skabe attraktive investeringsmuligheder her i kommunen. Og Bovierans interesse er et stærkt bevis på, at det er lykkes godt for os. Det bliver rigtig spændende at se seniorbofællesskabet vokse frem i Troldebakkerne, siger han i en pressemeddelelse.

Bovieran konceptet stammer oprindeligt fra Sverige, hvor der er opført 25 Bovieran. I Danmark udbydes boligerne som andelsboliger og de første danske seniorer flyttede ind i Bovieran Frederikssund den 1. maj 2020 og i Bovieran NærHeden i Hedehusene den 30. oktober 2020. Derudover er tre Bovieran seniorbofællesskaber under opførelse i henholdsvis Ishøj, Frederiksværk og Helsingør. I Solrød udbydes andelsboligerne til salg i det første halvår af 2021. Bovieran i Helsinge bliver dermed den syvende i rækken.

- Mange drømmer om at leve et let og ubesværet liv ved Rivieraen, når de bliver ældre. Med Bovierans opbygning omkring en 1.400 kvadratmeter stor, central vinterhave bringer vi det behagelige og sunde klima til seniorborgere i Danmark. Det kombinerer vi med at skabe gode rammer for fællesskaber, som beboerne selv etablerer ud fra egne ønsker og behov. Erfaringerne fra Sverige viser, at konceptet giver tilfredse, sunde og trygge beboere, siger Lars Jacobsen, direktør i Bovieran Danmark A/S og Projektudviklingsdirektør i Sjælsø Management.

Gribskov Kommune har påbegyndt lokalplanprocessen, og forventer en byggeretsgivende lokalplan i løbet af 2021, hvorefter byggeriet af Bovieran kan begynde. Indflytning vil være ca. 18 måneder efter at byggeriet startes.

Lejlighederne bliver på to og tre rum fra 62 kvadratmeter til 104 kvadratmeter og er til singler såvel som til par. Alle boliger har en udvendig altan/terrasse, og ved indgangen til lejligheden vil der være en lille privat caféplads, der vender ind mod vinterhaven.