Se billedserie Landhandelen på Rabarbergaarden i Holløse bliver større til februar og omlægger til vedvarende energi. Foto: Allan Nørregaard

Populær gårdbutik vokser og bliver endnu grønnere

Gribskov - 29. oktober 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Fra begyndelsen af næste år vil man kunne få alt det, man lige står og mangler, hos Rabarbergaarden i Holløse - lige fra mælk og morgenmadsprodukter til toiletpapir og rengøringsartikler. Ejerne har nemlig planer om at udvide deres landhandel - der skal hedde Rabarbergaardens Grønne Købmand. Samtidig vil Rabarbergaarden omlægge til vedvarende energi - og på den måde tage skridtet videre, når det kommer til en grøn profil. For i forvejen er Rabarbergaardens restaurant, landbrug og butik både bæredygtig og drevet ud fra en holistisk tankegang.

- Vi vil gerne tage den indsats, vi gør i forhold til at dyrke lokale råvarer og producere bæredygtigt, et skridt videre, i forhold til den energi, vi bruger, når vi producerer vores ting. At det også bliver klimavenligt. Som det er nu, gør vi meget for klimaet med den ene hånd, men tapper strøm ud af væggen og har et træpillefyr. Når vi arbejder meget med den holistiske tilgang, skal vi også gøre det på klimafronten, siger Louise Køster, der ejer Rabarbergaarden sammen med sin mand Thomas Elletoft Køster.

Og nu, hvor gården står over for en udvidelse af købmandsbutikken, var der en oplagt lejlighed til at gøre noget ved ønsket om mere bæredygtig energiforsyning.

En større interesse under corona - Vi har længe ønsket at brødføde lokalområdet, og under corona har vi oplevet, at der har været et behov og en interesse for en større tilgængelighed af bæredygtige varer. Så vi går mod strømmen og laver en landkøbmand i den lille by Holløse. Jeg tror på, at det bare er starten af udviklingen, som vil brede sig over hele landet. Det håber vi i hvert fald. Så vi har sørget for at lave en generisk model, hvor vi gør vores viden tilgængelig for andre, siger Louise Køster.

Vedvarende energi - i form af solcelleanlæg - skal finansieres via crowdfunding, mere præcist gennem et nyt initiativ fra Coop, kaldet Klimafunding, som skal hjælpe danske fødevareproducenter med at blive grønnere. Initiativet er skabt i samarbejde med den grønne tænktetank Concito - og 40 fødevareproducenter er med i projektet.

- Coop henvendte sig og spurgte, om vi ville være med. Det har været spændende at tale med de andre virksomheder i projektet. Og ud af crowdfunding skulle der gerne komme et katalog af erfaringer, hvor man kan se, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil i gang på sin egen gård, eller hvis en gruppe borgere har overtaget den lokale brugs, siger Louise Køster.

Plastikposen er ikke værst Hun peger på, at man måske tror, det er plastikposen og emballagen, der er mest klimabelastende, men det er faktisk den strøm og energi, der bruges i produktionen og i butikkerne og helt ude i landbruget.

- Så hvis forbrugerne har den viden, og man gør den tilgængelig, så kan de bedre træffe nogle valg, når de vælger produkter og butik, siger Louise Køster.

Klimafunding udspringer af, at cirka 20 procent af danskernes CO2-udledning stammer fra den mad, vi spiser. Det er for meget, mener Coop.

Coop Klimafunding bevirker, at forbrugeren selv kan være med til at realisere og finanserne en mere klimavenlig produktion af fødevarer. Og produktionen er det helt rigtige sted at starte, hvis Danmark skal nå sit mål om reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, lyder det fra Coop. Detailkædens tal viser nemlig, at hele 95 procent af udledningen sker, før varerne rammer butikshylderne.

- Hver gang du putter en vare i kurven i supermarkedet, træffer du et valg, og rigtig mange forbrugere vil gerne træffe det mest klimavenlige valg. Problemet er bare, at vi ikke kun skal ændre måden, vi spiser på, men også måden, maden bliver produceret på, hvis vi skal lykkes med at reducere CO2-udledningen. Derfor har vi skabt Coop Klimafunding, siger Nicolai Jæpelt, chef for Coop Crowdfunding, som står bag initiativet.

Håb om 125.000 kroner Konkret investerer man i virksomhedernes klimaprojekter ved at støtte deres crowdfunding-kampagne. Det gøres ved enten at forkøbe et produkt eller ved at yde et lån mod et afkast. Hvis projektet ikke realiseres økonomisk, bliver pengene tilbageført.

Louise Køster håber at kunne rejse 125.000 kroner via Coop Klimafunding til at omlægge til vedvarende energi, så Rabarbergaardens Grønne Købmand bliver grøn fra inderst til yderst. Købmandsforretningen skal indrettes i gårdens eksisterende lokaler - så planen er at inddrage et lagerrum i selve butikken. Det skal ske i løbet af januar.

- Vi vil gerne have, at folk vil bruge købmanden, og vi vil holde åbent hver dag. Jo mere travlt, vi får, jo flere lokale arbejdspladser får vi desuden skabt.

Projektet kan støttes ved blandt andet at købe en middag i restauranten eller en kurv fuld af varer produceret på stedet.

Man kan se og investere i virksomhedernes klimaprojekter på www.crowdfunding.coop.dk, hvor man også kan læse mere om Coop Klimafunding.