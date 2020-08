Havnen i Gilleleje trækker hvert år tusindvis af turister til byen. På grund af de mange turister bør VisitNordsjællands hovedsæde ligge i byen, mener man i Gribskov Kommune. Foto: Mette Jonson/VisitNordsjælland

Politisk slagsmål: Vil flytte VisitNordsjælland til Gilleleje

Gribskov - 14. august 2020 kl. 08:47 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved årsskiftet træder Helsingør Kommune ud af VisitNordsjælland. Dermed skal der også findes en ny placering til den tværkommunale organisations hovedkvarter. Men hvor det bliver, kan godt gå hen og blive et større hundeslagsmål.

I går fortalte udvalgsformand i Hillerød, Thomas Elong, at de mener, at kontoret skal ligge i Hillerød i C4 Videncenter. I Gribskov er man dog ikke enig i den betragtning.

- Vi har et stort ønske om, at hovedsædet skal ligge i en turistby, siger Jesper Behrensdorff, byrådsmedlem i Gribskov og medlem af VisitNordsjællands bestyrelse.

I Gribskov Kommune mener man derfor, at det nye hovedkontor skal ligge i Gilleleje. Jesper Behrensdorff peger på, at det vil være ærgerligt at placere et turistfællesskab i et industrikvarter.

- Alle, der kommer i Gilleleje, ved, hvor mange turister, der kommer. Det er dér, vores sommerhus- og ferieudlejning er. Det er dér, vores turister er. Derfor giver det god mening at have en administration siddende i stedet for i et erhvervshus i Hillerød, der ligger i et industrikvarter. Der hører et turistkontor ikke til. Man bliver draget af det, man er i, og hvis man skal inspireres som organisation, skal man se turistliv - og enhver der har været i Gilleleje om sommeren ved, hvor meget der oser af feriestemning.

Fingeren på pulsen - Jeg synes, der skal være en feriestemning for at skabe det autentiske miljø, og hvis der skal skabes en organisation, der er kreativ, er man nødt til at have fingeren på pulsen. Kunne det ligge på havnen i Gilleleje, ville det være interessant. Men det bliver nok svært. Det kunne også være ved biblioteket. Der er mange muligheder, vi skal have drøftet, siger han.

Jesper Behrensdorff understreger dog, at ejerne af VisitNordsjælland - de fire kommuner Halsnæs, Gribskov, Hillerød og Fredensborg - endnu ikke har taget en samlet diskussion af, hvad der skal ske med hovedsædet i det nye år.

Derfor er det også stadig uvist, præcis hvornår der skal findes et nyt hovedsæde.

- De er ikke smidt ud af kontorerne i Helsingør. De sidder i kommunens lokaler, og selvom de træder ud, bliver de ikke smidt ud. Det har vi i hvert fald ikke hørt i bestyrelsen. Men selvfølgelig skal de på sigt ikke ligge i Helsingør, når de ikke er med i VisitNordsjælland. Derfor siger vi Gilleleje. Og vi er storebroren nu. Vi er dem, der kommer med det største bidrag. Men lad os os kigge på fagligheden, og der mener jeg, Gilleleje er det bedste bud. Men den debat har vi slet ikke taget endnu. Og placeringen er ikke et ultimatum for os til at starte med.

Betaler millionbeløb Gribskov Kommune betaler hvert år knap 2,2 mio. kr. til Visit Nordsjælland.

På et udvalgsmøde i Gribskov Kommune onsdag blev det diskuteret, hvilken betydning det skal have, at man fra årsskiftet nu kun er fire kommuner til at dække udgifterne til VisitNordsjælland.

Det blev blandt andet diskuteret, om de tilbageværende kommuner til sammen skal betale Helsingørs årlige bidrag - eller om man skal 'tilpasse organisationen'.

I Gribskov hælder man til det sidste.

- Der er ingen tvivl om, at efter Helsingør er trådt ud, har vi haft mange drøftelser om, hvor vi hører til som kommune. Er det fortsat i det samarbejde, vi er i - eller skal vi læne os mere op ad København? Vi tror på, at der i den verden vi er i i dag med corona, er et behov for at gå langsomt frem. Vi skal finde ud af, om vi kan styrke samarbejde med de sidste kommuner. I hvert fald på den korte bane. Men det bliver med den nuværende økonomiske ramme. Så det vil blive et slankere VisitNordsjælland, siger Jesper Behrensdorff.