At kommunen skal være røgfri betyder, at kommunens matrikler og udemiljøer skal være røgfri. Det kan for eksempel være på kommunale legepladser, i parker, ved busstoppesteder eller på udendørs træningsfaciliteter, men det er endnu ikke besluttet. Modelfoto: Colourbox

Politisk flertal: Nu skal smøgerne kvittes

I efteråret var der politisk flertal for, at indføre røgfri arbejdstid for kommunens ansatte. Men byrødderne er nu endt med at gå skridtet videre. I hvert fald har et flertal i både sundhedsudvalget og økonomiudvalget besluttet, at smøgerne skal kvittes på kommunens matrikler.