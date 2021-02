Politisk beslutning: Alle busser i Gribskov skal køre på el

Gribskov Kommune tager nu et stort skridt mod en mere grøn omstilling. Ved slutningen af 2022 skal alle busser på buslinjerne i kommunen kører på el. Det har et flertal i udvalget for udvikling, by og land vedtaget.

- Det er det helt rigtige, at vi nu kan sige, at Gribskov Kommune fra 2022 bidrager til den grønne omstilling med sin kollektive trafik, siger udvalgsformand Pernille Søndergaard (NG) i en pressemeddelelse.

- Vi har fået et prisoverslag fra Movia, og der har vi vurderet, at meromkostningen er så relativ lille, at det er helt åbenlyst at lave ændringen nu, siger Pernille Søndergaard, der fortæller, at skiftet til elbusser koster 270.000 kr. ekstra om året.