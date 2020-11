Politikers bryster blottet og fotograferet: Ulovligt, siger eksperter

- Hvis man hiver ned i kjolen, så man blotter en andens barm, er det en blufærdighedskrænkelse. At man tager billedet og viser det til andre er også ulovligt. Der er en bestemmelse i straffeloven, der fastslår, at hvis man tager billeder af nogen i situationer, hvor det ikke skal vises, så er det strafbart, hvis man alligevel gør det. Den er ikke meget længere, siger han.

- Det er en overtrædelse af straffelovens § 232, hvis bevidst hiver ned i folks tøj, ligesom man også krænker folks blufærdighed ved at gå og vise et billede af det bagefter, siger han.

Peter Breum bekræfter ligeledes Natasha Stenbo Enetofts oplevelse af, at det kommunale system har svært ved at sanktionere politikere, der laver seksuelle krænkelser.

- Hvis man er valgt politisk, er det kun dem, der har valgt én, der kan afsætte folk. Borgmesteren eller kommunaldirektøren kan ikke afsætte folk. Men borgmesteren burde have taget det op på et byrådsmøde og sagt, at den her adfærd er helt urimelig og bedt de pågældende om at trække sig. Det er ansvarsforflygtigelse, at borgmesteren ikke tager det ansvar på sig, lyder hans vurdering.