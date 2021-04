Det betyder noget, om man handler lokalt, betoner politikerne. Foto: Lars Christiansen Foto: BO NYMANN bo@nymann.nu

Politikere vil støtte handelslivet

Gribskov - 03. april 2021 kl. 07:10 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det lokale handelsliv skal støttes med at komme godt i gang igen efter en lang og svær periode under coronakrisen.

Det mener et enigt fagudvalg i Gribskov Kommune. Onsdag aften besluttede udvalget 'Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi' på et ekstraordinært møde at igangsætte planlægningen af kampagnen 'Handl Lokalt'.

Det glæder Brian Lyck Jørgensen (Dansk Folkeparti), der havde stillet forslaget:

- Det er glædeligt, at et enigt udvalg bakkede op om forslaget. Nu skal vi have erhvervsforeningerne med på banen - måske har de nogle gode ideer til, hvad vi bør gøre, siger Brian Lyck Jørgensen.

Han forestiller sig flere initiativer:

- Det kunne for eksempel være nogle 'handl lokalt-dage', når der igen begynder at komme gang i turismen heropppe - måske sidst i juni. Eller det kunne være nogle bannere ved indfaldsvejene til byerne. Men lad os nu se, om ikke erhvervsforeningerne har nogle gode input, siger Brian Lyck Jørgensen.

Udvalget har afsat 55.000 kroner til kampagnen, og der skal blandt andet være fokus på: Synlighed og fællesskab, annoncering i medier samt et fokus de mange muligheder, der er i Gribskov Kommune.

- Vi kan gøre en forskel

Udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger) er også glad for initiativet:

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at få både lokale borgere og besøgende til at handle lokalt. Handelslivet har haft det svært under krisen, så vi kan alle gøre en stor forskel ved at hjælpe dem godt i gang igen ved at handle lokalt," siger formanden på vegne af udvalget.

- Nu arbejder vi videre sammen med handels- og erhvervsforeningerne om at skrue en kampagne sammen. De ligger inde med en masse god viden og erfaring, som vi kan drage stor nytte af til fordel for alle, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Det betyder noget, at man handler lokalt, bedtoner udvalgsformanden:

- Vi opfordrer alle borgere og sommerhusgæster til at handle lokalt. Det betyder noget, om man lægger sin handel i Helsinge og Gilleleje, eller om man lægger den i København, inden man kører i sommerhus. Det betyder noget for, om vi kan bevare den mangfoldighed af specialbutikker, som vi ønsker. Det er ingen selvfølge, at de er der. Butikkerne er der kun, hvis vi bruger dem. Det er så nemt at handle på nettet - men nogle gange må man overveje, om man ikke lige så godt kan gå ned i byen og handle. Det vil jeg opfordre til, ellers bliver det svært for butikkerne, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Kampagnen skal ifølge planen løbe hen over foråret og højsæsonen til sommer.