Der er i øjeblikket tre ladestationer til elbiler i Gribskov. Det mener Peter Bager (på billedet) er for lidt. Foto: Kim Rasmussen

Politikere vil nu se på elbil-problematik

Gribskov - 09. februar 2021 kl. 08:01 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Der er for få ladestandere til el-biler i Gribskov, og dem der er, er der ikke tidsbegrænset parkering på, så derfor holder folk på dem i usædvanlig lang tid.

Sådan lød det i forrige uge i Ugeposten fra elbil-ejer Peter Bager.

Fra politisk side er man klar til at lytte til hans kritik. Derfor har formanden for udvalget for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (NG) nu bedt om at få et punkt om elbiler på dagsordenen i næste måde i udvalget.

- Jeg har bedt om at få sagen på, så vi kan få en general status på ladestandere i kommunen. Det er noget, jeg tror, hele udvalget er interesseret i, siger hun.

I sidste uge fortalte bilist-organisationen FDM dog, at man som kommune generelt ikke kan gøre så meget, hvis der er for få ladestandere. Det ærgrer også Pernille Søndergaard.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan gøre mere. Men det er et privat marked. Når det er sagt, er vi en stor geografisk kommune. Derfor skal vi gøre os interessante for de virksomheder, der opsætter ladestandere, siger hun og fortæller, at en af måderne, man kan gøre det på, er at gå forrest som kommune i den grønne omstilling. Blandt andet ved at have flere elbiler i kommunens egen bilpark.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der var en del af os, der godt kunne have tænkt os, da man oprettede en kommunal hjemmeplejeenhed (december 2019, red.), at vi politisk var blevet spurgt, om man skulle lease biler på fossile brændstoffer eller elbiler. Det blev vi ikke. Men nu har vi lagt ind, at næste gang vi skal lease biler, så bliver vi spurgt, så vi kan have en debat, om det skal være elbiler, slutter hun.