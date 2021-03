De handlende i handelsbyerne Helsinge og Gilleleje har brug for hjælp, og derfor vil politikerne nu lave en brandingkampagne, der skal få borgere og sommerhusgæster til at handle lokalt. Billedet her er fra Vesterbrogade i Gilleleje i 2018. Foto: Lars Christiansen Foto: BO NYMANN bo@nymann.nu

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil hjælpe butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil hjælpe butikker

Gribskov - 14. marts 2021 kl. 04:04 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det har været hårdt for de lokale butikker i Gribskov, at de i månedsvis har været tvunget til at låse døren. Et enigt erhvervsudvalg har derfor besluttet at komme den lokale detailhandel til hjælp med en brandingkampagne.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores detailhandel, siger Brian Lyck Jørgensen (DF), som stillede forslaget i det politiske udvalg 'Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi'.

Dialog med erhvervet

Det er især handelsbyerne Helsinge og Gilleleje, der har brug for hjælp, vurderer han:

- Vi skal jo støtte op om vores handelsbyer, først og fremmest Helsinge og Gilleleje. Men det her gælder jo alle detailhandelsbutikker i hele kommunen. Og det er altså nu. Jeg ser for mig, at der er mange, der holder ferie i Danmark igen i år, så turistbyer som Tisvilde skal nok klare sig, håber jeg, siger Brian Lyck Jørgensen.

Han forestiller sig, at kampagnen afvikles i samarbejde med erhvervslivet:

- Vi skal i dialog med erhvervslivet, og det kunne være, at erhvervsforeningerne har ideer til, hvad man kunne gøre. Så jeg er fortrøstningsfuld og regner med, at de kommer med nogle ideer, vi kan støtte, siger Brian Lyck Jørgensen.

Formanden for udvalget, Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger), understreger, at det er et enigt udvalg, der støtter forslaget:

- Der er fuldstændig enighed i udvalget om at sætte en kampagne i gang. Der er ingen tvivl om, at vi ønsker at hjælpe vores erhvervsliv, først og fremmest vores detailhandel i byerne, siger Morten Ulrik Jørgensen.

- Det betyder noget

Udvalgsformanden betoner, at det er vigtigt at handle lokalt:

- Vi opfordrer alle borgere og sommerhusgæster til at handle lokalt. Det betyder noget, om man lægger sin handel i Helsinge og Gilleleje, eller om man lægger den i København, inden man kører i sommerhus. Det betyder noget for, om vi kan bevare den mangfoldighed af specialbutikker, som vi ønsker. Det er ingen selvfølge, at de er der. Butikkerne er der kun, hvis vi bruger dem. Det er så nemt at handle på nettet - men nogle gange må man overveje, om man ikke lige så godt kan gå ned i byen og handle. Det vil jeg opfordre til, ellers bliver det svært for butikkerne, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Administrationen skal hurtigst muligt udarbejde et oplæg, og så træder udvalget sammen ekstraordinært for at tage stilling til det.

- Det er dejligt

Hos de detailhandlende er der - måske ikke så overraskende - glæde over initiativet:

- Det er da dejligt, siger Henrik Magelund, formand for Gilleleje Handels- og Turistforening, spontant, da vi ringer til ham.

- Det er oplagt at gøre noget - og at have dialogen. Alt hvad vi kan gøre, er jo godt - ikke kun for detailhandlen, men også for alle borgerne i kommunen i form af skattekroner. Det er godt at gøre opmærksom på, at vi er der. Man kan ikke gøre nok. Her hvor foråret er på vej, er det godt at få rusket op i, at vi er der - og vi er klar, siger Henrik Magelund.