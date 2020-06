Gribskolens afdeling i Tingbakken mister 5. og 6. årgang for et enkelt skoleår. Det betyder ikke noget for skolerne generelt, lyder det fra formandskabet i udvalget for Børn, Idræt og Familie. Foto: Berit Aagesen.

Politikere slår fast: Ingen små skoler skal lukke

- Vi sætter nogle rammer for besparelser, og så er vi nødt til at leve med de beslutninger, der bliver truffet på skolerne.

Det siger formand for udvalget Børn, Idræt og Familie i Gribskov Kommune, Natasha Stenbo Enetoft (V) efter det i går blev beskrevet i Frederiksborg Amts Avis, at Gribskolens ledelse har besluttet at samle 5. og 6. årgang i Græsted næste år for at imødegå et sparekrav på fem procent af budgettet, som samtlige skoler skal leve op til. Det betyder helt konkret, at afdeling Tingbakken

- Det handler udelukkende om at redde noget økonomi i det skoleår, vi går ind i. Det handler ikke om, at vi er i gang med at lukke små skoler, understreger udvalgsformanden.