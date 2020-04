Forslag til besparelser på busruter møder protest.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere protesterer mod bus-spareplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere protesterer mod bus-spareplan

Gribskov - 23. april 2020 kl. 21:02 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forslag til besparelser på to vigtige regionale busruter møder stor modstand fra politikerne i udvalget Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune, lyder det i en pressemeddelelse torsdag.

Region Hovedstaden holdt onsdag aften Skype-møde med kommunerne, hvor regionen fremlagde forslag til besparelser på den kollektive trafik. En del af besparelserne går på at spare to centrale ruter væk, nemlig 380R, der kører mellem Helsinge og Hillerød, og 390R, der kører mellem Helsinge og Helsingør.

Formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard siger:

- Hvis ruterne bliver nedlagt, vil den østlige og vestlige del af vores kommune ikke længere hænge sammen med den resterende del af Region Hovedstaden, og hele regionen vil derfor knække over i to. Det vil have markante konsekvenser for lokalsamfund som Annisse, Esrum og Esbønderup, der fuldstændigt mister busforbindelser og forbindelse med den resterende Region Hovedstaden. Vores pendlere kommer virkelig til at mærke det, siger formanden.

- Det vil blandt andet betyde, at vores unge ikke længere kan komme til Hillerød eller Helsingør til deres uddannelsessteder eller sågar videre til uddannelsessteder i København, det er slet ikke i orden.

Også udvalgets to næstformand, Bent Hansen (V) og Allan Nielsen (S) kritiserer forslaget for at sende flere biler på vejene og dermed resultere i flere køer på vejene og en forkert vej at gå i klimakampen.

For at undgå besparelserne på den kollektive trafik foreslog Region Hovedstaden på mødet onsdag aften, at kommunerne kan være med til at medfinansiere ruterne for at kunne beholde dem. De tre formænd i udvalget svarer, at det vil stille Gribskov ringere end det resterende Region Hovedstaden, hvis Gribskov nu skal medfinansiere regional transport, som er Region Hovedstadens ansvar.

Udvikling, By og Land behandler høringssvar til regionens besparelsesforslag på udvalgets møde tirsdag.