Tisvilde Hegn og Melby Overdrev er i søgelyset som nyt naturnationalpark-område. Foto: Karl Erik Frederiksen

Politikere overvejer endnu en naturnationalpark

Gribskov - 27. august 2021 kl. 08:10 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Egentlig skulle udvalget for Udvikling, By & Land i Gribskov Kommune tirsdag blot orienteres om, at administrationen ikke havde planer om at foreslå nye områder i kommuner udlagt til naturnationalpark.

Sådan skulle det dog ikke gå. Allan Nielsen (Socialdemokratiet) stillede på mødet i stedet et alternativt beslutningsforslag; nemlig at kommunen skal foreslå Naturstyrelsen etablering af en naturnationalpark i Tisvilde Hegn.

- Jeg synes jo, at det at vi får en naturnationalpark i Gribskov er en kæmpe ting for vores kommune. Vi taler meget om fyrtårne i kommunen, og det her er i særdeleshed et. Så når vi i kommunen har de to store skove her, så er det oplagt også at gøre Tisvilde Hegn til én, siger Allan Nielsen og fortsætter:

- Det er den ene drivkraft. Den anden er, at vi i naturnationalparkerne vil få en helt unik natur, som er niveauer højere end den, vi allerede har.

Allan Nielsens forslag fik dog umiddelbart kun opbakning fra Enhedslistens Michael Hemming Nielsen, mens et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og løsgænger Morten Ulrik Jørgensen stemte imod. Både NytGribskov og Radikale undlod at stemme.

For Radikales vedkommende var årsagen, at Bo Jul Nielsen i stedet stillede et alternativt beslutningsforslag, der også vedrører Tisvilde Hegn og hedeområdet Melby Overdrev.

Forslaget går på at forhøre sig om muligheden for udsættelse af høringsfristen hos ministeren, så byrådet kan nå at komme i dialog med borgerne omkring en naturnationalpark ved Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

Dette beslutningsforslag mødte klar opbakning i udvalget, der samtidig samlet understreger, at der ikke ønskes en indhegnet naturnationalpark.

- Det skyldes, at jeg har fået en henvendelse fra nogle, der gerne vil i dialog med os, inden vi sender et høringssvar afsted. De kunne godt tænke sig en naturnationalpark i området, hvis det kan gøres på en fornuftig måde, siger Bo Jul Nielsen og fortsætter:

- Vi har måske savnet den dialog. Også så vi ikke får trukket noget ned over hovedet, som hverken vi eller borgere har været inde over, siger Bo Jul Nielsen med henvisning til den planlagte indhegning af naturnationalparken i Gribskov.

Ønsker ikke et Knuthenborg Den invitation til dialog glæder Hegnets Venner, skriver talsperson Stig Hoffmeyer i en sms-besked.

- Hegnets Venner har nogle forslag til, hvordan en naturnationalpark kan etableres hensigtsmæssigt, og derfor vi pris på, at Gribskov Kommune gerne vil i dialog med os, skriver han.

Bo Jul Nielsen understreger, at en indhegnet naturnationalpark i Tisvilde Hegn og Melby Overdrev ikke er, hvad han går og drømmer om.

- Det er vi alle modstandere af. Vi vil gerne mere biodiversitet, men vi er ikke tilhængere af en ny Knuthenborg Safaripark i Tisvilde Hegn. Jeg ønsker vild natur og biodiversitet på naturens præmisser. Hvis du sætter et 2,5 meter højt hegn op, så holder du også nogle dyr ude - og andre inde, siger Bo Jul Nielsen.

Også Allan Nielsen ser helst en løsning, hvor en mulig naturnationalpark ikke indebærer en indhegning. Det er dog ikke det, der er altafgørende for ham.

- For min skyld måtte man gerne sætte dyrene ud i Gribskov og Tisvilde Hegn uden indhegning. Men der tror jeg ikke, vi er som befolkning endnu, siger Allan Nielsen.

Folketinget afsatte i 2020 888 millioner kroner på finansloven til et stort løft af dansk natur. Blandt andet til etablering af op mod i alt 15 naturnationalparker og mere urørt skov.

Fem naturnationalparker - hvoraf den ene er Gribskov - er allerede udpeget.