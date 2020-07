Hvordan går det med detailhandlen, restauranter mm. i Gribskov? Det skal nu analyseres grundigt med særligt fokus på turisme. Det kommer bag på flere byrådspolitikere, der først hørte om undersøgelsen gennem en pressemeddelelse. Foto: Allan Nørregaard.

Politikere kendte ikke til stor analyse

Gribskov - 27. juli 2020

Det kommer bag på de to byrådspolitikere, Trine Egetved (K) og Bent Hansen (V), at der nu, i samarbejde med Cowi, sættes en analyse i gang af detailhandlen og turismebranchen i Gribskov. Bent Hansen fortæller, at han ikke var bekendt med analysen, før han fik et udkast til en pressemeddelelse.

- Det undrer mig. Jeg er ikke nødvendigvis imod det, men det undrer mig, at vi får det at vide i en pressemeddelelse, siger han og udtrykker i den forbindelse et ønske om, at man også indsamler input fra håndværksvirksomheder, transportvirksomheder mm.

- Vi skal passe på, vi ikke kun fokuserer på turisme og detailhandel og glemmer de andre erhverv. Det håber jeg ikke, at vi gør, siger han.

Trine Egetved er overrasket ligesom Bent Hansen og skriver således på Facebook:

- Det er mærkeligt, at sådan en undersøgelse sættes i gang med brug af dyre eksterne konsulenter, uden at vi som byråd er orienteret om det.

Hun peger på, at man ved et byrådsmøde i marts satte en procesplan i gang for kommuneplanen, hvor der blandt andet skulle bruges 145.000 kroner på en bosætningsstrategi-analyse, men at der ikke af denne plan fremgik, at man skulle ud og kontakte de enkelte detailhandlere om omsætning og areal, hvilket der er lagt op til i denne undersøgelse.

- Jeg kan ikke se, at det er en kommunal opgave at spørge virksomheder, hvad de omsætter for, og slet ikke i en tid, hvor vi ikke har så mange midler at gøre med kommunalt. Der er en tendens til, at vi får analyseret os en lille smule ihjel nogen gange, siger hun.

Vigtig analyse

Formand for udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Morten Ulrik Jørgensen (Nytgribskov), fortæller, at han er blevet orienteret om analysen og bakker op om den - og at det er korrekt, at den er sat i søen administrativt på det tekniske område.

Han mener, at analysen er vigtig for at få skabt det rette datagrundlag for de indsatser, der skal laves på området.

- Jeg forstår godt, hvad Trine siger, men hvis vi skal kunne konkurrere med vores nabokommuner, er vi nødt til at være helt skarpe på det her område, siger han.

Morten Ulrik Jørgensen fremhæver særligt, at det er vigtigt med en analyse af turismeerhvervet, også set i lyset af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, hvor der kan være virksomheder, der har potentiale til at få udbytte af denne.

- Nationalparken er andet end grønne gummistøvler. Der kan også være virksomheder, som kan få gavn af den, siger han.

En del af analysen er lovpligtig og skal udføres i forbindelse med en ny kommuneplan. Traditionelt har analyser som denne begrænset sig til detailhandlen, men denne undersøgelse vil være mere bred, fortalte konsulent hos Cowi, Martin Richner, til Frederiksborg Amts Avis i tirsdags.

- Vi ser også på de kundeorienterede serviceerhverv, såsom spisesteder, udskæningssteder og forretninger inden for personlig pleje. Det giver god mening, da vi kan se, der kommer flere og flere virksomheder inden for disse brancher, særligt i bymidter, hvor der tilgengæld bliver færre butikker med detailhandel, sagde han.