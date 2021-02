- Det vil betyde, at vi som byråd viser, at vi ikke finder os i uacceptabel adfærd, siger byrådsmedlem om nyt forslag, der skal sætte retningslinjer i sager med seksuelt krænkende adfærd. Modelfoto: Adobe Stock

Politikere er urørlige i krænkelsessager: 'Ingen hjælper offeret'

Gribskov - 26. februar 2021 kl. 08:19 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Det værste var, at hun stod alene med det. At hun var overladt til sig selv og selv skulle føre sagen, hvis det skulle have konsekvenser.

Det fortalte Venstres Natasha Stenbo Enetoft, da hun i november stod frem i Ugeposten og fortalte, hvordan hun på et byrådsseminar havde oplevet at få revet ned i sin kjole af byrådskollega, hvorefter en anden byrådskollega tog et billede af hendes blottede barm og efterfølgende viste det frem.

I stedet for at få konsekvenser endte det med, at det var Natasha Stenbo Enetoft, der måtte trække sig fra det udvalg, hvor en af de krænkende parter var formand. Men nu skal det være slut med at efterlade en politiker alene på perronen.

Det mener et flertal i byrådet. De vil udarbejdet en handleplan, så man på rådhuset i Gribskov ved, hvordan man skal agere, hvis nogle politikere eller embedsmænd oplever grænseoverskridende adfærd.

Gruppeformand Pernille Søndergaard i Nyt Gribskov mener, at alt for meget i dag er overladt til den enkelte politiker i stedet for, at man har nogle helt konkrete procedurer.

- Jeg håber, at vi får en manual fra a-z, så man som offer ved, hvor man skal gå hen. I stedet for som i dag, hvor vi som kommune må finde løsninger hen ad vejen. For når man står i det som offer, tror jeg ikke, man har overskud til at finde ud af, hvordan man skal gribe det an. Der skal være nogen, der er klar til at tage hånd om det og tage personen i hånden og sige, hvad næste skridt er, siger Pernille Søndergaard.

'Vi finder os ikke i det' Natasha Stenbo Enetoft er enig. Hun understreger, at hun ikke mener, at der er et generelt problem med kulturen i byrådet. Men hun mener, at en konkret handleplan vil sende et klart signal om, at man ikke tolererer seksuelt krænkende adfærd.

- Det vil betyde, at vi som byråd viser, at vi ikke finder os i uacceptabel adfærd. Det sender et klart signal om, at vi skal behandle hinanden ordentligt, siger hun.

Det er Natasha Stenbo Enetoft, der har udnyttet sin initiativret til at sætte udarbejdelsen af en handleplan på dagsordenen til det kommende byrådsmøde i marts. Og hun har allerede fået opbakning fra resten af partierne i konstitueringen.

Konkret er der lagt op til, at der skal 'nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en handleplan for hvordan vi som byråd handler over for kollegaer og kommunalt ansatte, der er udsat for krænkelser eller uacceptabel opførsel. Herunder hvilke konsekvenser der måtte være for byrådets medlemmer.'

Skal ikke hænge folk ud For Natasha Stenbo Enetoft betyder det meget, at et så stort flertal af byrådskollegerne allerede har bakket op om forslaget.

- Det er jeg selvfølgelig glad for. Men for mig er det også vigtigt, at vi ikke gør det til raketvidenskab. Og det handler heller ikke om, at vi skal hænge nogen ud. Det drejer sig om, at vi får nogle retningslinjer for, hvem man skal gå til og hvilke konsekvenser det kan have, siger hun.

En af udfordringerne er ifølge både Natasha Stenbo Enetoft og Pernille Søndergaard, at politikere i dag 'er hævet over loven'. Fordi politikere er folkevalgte, er der ingen umiddelbare sanktionsmuligheder, hvis et byrådsmedlem krænker et andet medlem. Eller en embedsmand for den sags skyld.

Pernille Søndergaard er enig. - Det er et hul i lovgivningen. Og det gælder faktisk også for alle, der stiller op til offentlige bestyrelser og idrætsforeninger. Normalt ville det være sådan, at hvis man blev udsat for krænkelser eller injurier, så ville der være en arbejdsmiljøorganisation bag dig, ligesom man ville have en ledelse, der ville skulle agere. Men fordi man er valgt og derfor besidder et tillidshverv, er det hele op til offeret. Der er intet netværk og ingen, der hjælper dig. Man er alene, siger Pernille Søndergaard.

- Derfor skal vi have en snak om, hvad vi kan gøre. Vi har tidligere talt om, at der er nogle forhold, der afskrækker folk fra at stille op og deltage i lokaldemokratiet. Det bidrager sådan noget her til. Mange er bange for at stå alene, og at der ikke er noget sikkerhedsnet under en, fortsætter hun.

Hvordan handleplanerne konkret skal se ud, mener Natasha Stenbo Enetoft skal være op til arbejdsgruppen, som alle politiske partier får mulighed for at deltage i.

- Det er svært at tage alt med. At lave fyldestgørende lister for alt. Det synes jeg heller ikke, man skal. Hvad der er forkert for dig, er det ikke nødvendigvis for mig. Hverken i handling eller adfærd. Men vi er nødt til at passe bedre på hinanden og vise, hvor grænsen går. Ikke mindst for de kommende generationers skyld.

KL-formand lukker i Pernille Søndergaard håber også, at forslaget får Kommunernes Landsforening til at vågne op. Ugeposten har i flere måneder blandt andet forsøgt at få en kommentar fra formand Jacob Bundsgaard (S) til, hvad man kan gøre for at sikre lokalpolitikere rettigheder i krænkelsessager.

Selvom han til kommunernes eget fagblad tidligere har sagt, at de var 'nødt til at gøre noget ved', at 18 pct. af de kvindelige byrådspolitikere har været udsat for seksuelle krænkelser, har han ikke ønsket at stille op til interview om sagen.

Og den lukkethed skuffer Pernille Søndergaard.

- Det er et helt klart opråb til KL. For vi har dem, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke er kommet ind i den her kamp. Vi har et kæmpe apparat, der lever af at være noget for dem, der er valgt ind. Alligevel er de helt usynlige. Det forstår jeg slet ikke.

- Det eneste, vi får fra KL, er en vag lille brochure. De siger, de gerne vil en masse ting, men får intet gjort. Når de her sager er der, burde man kunne løfte dem ud af kommunen. Der burde sidde en jurist i KL, der kun sidder med det her og er ekspert i, hvad man kan gøre. Men det sker ikke. Jeg kan slet ikke finde KL. Jeg har også selv prøvet at kontakte dem, men de giver ingen lyd fra sig. Og når det er sådan, må vi jo selv løse det, siger Pernille Søndergaard.

