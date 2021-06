Gert Christensen måtte kæmpe for at få den rette hjælp fra kommunen. Der skal arbejdes med at møde den enkelte borger individuelt, fortæller politikere. Foto: Kim Rasmussen.

Politikere efter sag om plejesvigt: - Større fokus på borgernes behov

Gribskov - 17. juni 2021

Når en plejekrævende borger udskrives fra hospitalet eller flytter til kommunen, skal der være et øget fokus på, hvad lige netop denne borger har behov for - ligesom der skal laves klare aftaler og forventningsafstemning med borgeren og de pårørende.

Det mener Pia Foght (S), mangeårigt medlem af udvalget ældre, social og sundhed.

Hendes udmelding kommer i kølvandet på Ugepostens artikel om Gert Christensen, der måtte kæmpe for den rette hjælp og pleje.

Han lider af progressiv muskelatrofi - en afart af ALS - som betyder, at musklerne i hans armen og skuldre er blevet omdannet til fedt og dermed næsten ikke kan bruges. Men da han flyttede til kommunen, fik han langtfra den hjælp, han havde behov for - og det har centerchef Erica Tromp, Center for Sociale Indsatser, beklaget.

Og nu kommer der også en reaktion fra politisk side.

- Jeg er oprigtigt ked af Gerts historie. Det taler ind i en beslutning i udvalget om, at vi vil sikre et øget fokus på den enkelte borgers behov. Der skal også mere fokus på, at vi får lavet nogle aftaler med borgeren og de pårørende og laver en forventningsafstemning, siger mangeårigt medlem af ældre, social og sundhed, Pia Foght (S).

Hun kalder det en ændring i tilgangen, der ikke nødvendigvis vil være dyrere, fordi man får skabt klarhed over, præcist hvilke behov den enkelte borger har.

- Tidligere har det været sådan, at man har fået bestemte tilbud i bestemte situationer. Jeg er optaget af, hvordan man får lavet den her differentiering. Hvordan får vi lavet den her ændring i tilgangen. Det er et paradigmeskift, lyder det fra Pia Foght.

Hun peger desuden på, at der allerede nu er sat fokus på at undgå, at der er borgere, som falder mellem to stole.

- Vi har lavet flere tiltag. Vi har fremskudt visitation, hvor en medarbejder på hospitalet skal sikre, at man får hjælp, når man kommer hjem. Det vil vi nu udvikle yderligere og arbejder med, at vi også laver et besøg dagen efter udskrivelsen hjemme hos borgeren. Derudover har vi fået igennem, at der kommer én kontaktperson på til hver borger, som bliver borgerens vej gennem systemet, og som sikrer, at man ikke føler, man er alene.

Blive skarpere Formanden for udvalget, Birgit Roswall (V), peger på, at der skal være en indgang for borgere, der er flyttet til kommunen, så man sikrer den rette hjælp.

- Når det er en tilflytter, skal vi først finde ud af, hvor borgeren hører til i vores regi. Det handler også om dialog kommunerne imellem, for som regel skal man fortsætte med den hjælp, man får i en anden kommune. Og så tror jeg, vi skal blive bedre til at spørge ind og være nysgerrige. Jeg tror, det kunne blive bedre, hvis man lyttede til hinanden - og måske også kunne høre, hvad der bliver sagt mellem linjerne, siger Birgit Roswall.

Hun mener, det er utopi helt at undgå fejl. Men når noget er gået galt, skal man sikre, at der rettes hurtigt op - og at man internt orienterer hinanden om henvendelser fra borgere.

- Det kan ikke undgås, at vi begår fejl. Men når vi opdager, at noget er galt, skal vi være hurtige til at rette op på det. Og så er det vigtigt, man sørger for, at andre tager over, hvis borgere til at starte med ikke får fat i de rette personer. Det skal vi blive skarpere til, siger Birgit Roswall.