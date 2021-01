Højt græs og ukrudt har præget Gribskov i de seneste år. Men nu skal det være slut, mener politikerne. Foto: Claus Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere: Spild af penge at hyre en ukrudts-kontrollør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere: Spild af penge at hyre en ukrudts-kontrollør

Gribskov - 15. januar 2021 kl. 04:02 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det er hul i hovedet at bruge 360.000 kroner på at sætte en mand til at kontrollere de gartnere, som skal fjerne ukrudt i Gribskov. Det mener den radikale Bo Jul Nielsen, og Brian Lyck Jørgensen (DF) er helt enig:

- Jeg kan ikke forstå, at vi skal tage så mange penge fra driften og bruge dem på det her, siger Brian Lyck Jørgensen.

Et flertal i udvalget udvikling, land og by besluttede tirsdag, at der skal ansættes en medarbejder - foreløbig i to år - som skal sikre, at de private entreprenører leverer den vare, de bliver betalt for: Fjerner ukrudt, klipper grøftekanter, hække og meget andet rundt om i hele kommunen.

- Gammeldags Men det er en gammeldags måde at tænke på, mener den radikale politiker:

- Vi tænker gammeldags i Gribskov, og vi skal tænke moderne i stedet for. Vi vælter os ikke i penge i kommunen. Og så jeg synes jeg, at det er spild af penge at bruge 360.000 kroner om året på det her - det er simpelt hen hul i hovedet, siger Bo Jul Nielsen.

Derfor foreslog han i udvalget, at man i stedet fik ambassadører i lokalrådene til at udføre opgaven i stedet for:

- Én mand kan jo alligevel ikke holde øje med en kæmpestor kommune som Gribskov - der skal jo mindst 10 til, hvis det skal batte noget. Så derfor er det da helt oplagt, at vi i stedet for prøver at få 100 ambassadører på banen, som kan melde ind til os, hvor den er gal med ukrudtet, siger Bo Jul Nielsen.

Kommer op i byrådet Brian Lyck Jørgensen støtter ideen om at få lokalrådene mere på banen. Han mener også, at det er spild at penge, og at man i stedet burde stille skrappere krav til entreprenørerne:

- Det er forkert at ansætte en mand, der skal kontrollere entreprenørerne. Vi kunne have skrevet det i kontrakterne med dem, og så kunne vi indbygge muligheden for at give dem dagbøder, siger Brian Lyck Jørgensen.

Nu har han krævet, at hele byrådet tager stilling til sagen, formentlig på mødet tirsdag den 26. januar:

- Flertallet ændrer sig jo nok ikke. Men jeg vil gerne prøve at se, om alle politikerne er enige i det her, siger Brian Lyck Jørgensen.

Formanden for udvalget, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), ser med sympati på forslaget om at inddrage lokalrådene. Men hun understreger samtidig, at der er behov for at gribe effektivt ind efter flere år med klager på området:

- Vores håb er da også, at vi efter de to år med en tilsynsførende kommer ind i en så god gænge, at vi kan spare de her penge, siger Pernille Søndergaard.

Hun opfordrer alle til at bruge app'en 'Tip Gribskov', hvor det er muligt at melde ind, hvis man støder på problemer, som kommunen skal se på:

- Vi er meget glade for, at borgerne bruger 'Tip Gribskov' - bliv endelig ved med det, siger Pernille Søndergaard.

Et flertal i udvalget besluttede dog samtidig, at den nye ukrudts-kontrollør også skal gå i dialog med lokalrådene om at etablere 'ambassadører' på det grønne område. Medarbejderen ventes at kunne tiltræde omkring 1. april i år.