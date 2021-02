Politikere: Hård tone kan skade lokaldemokratiet

De to partifæller i Nytgribskov, Pernille Kromann Sams og Pernille Søndergaard, mener, at tonen i debatten på Facebook er for hård og kan være skadelig for lokaldemokratiet.

Gribskov - 11. februar 2021 kl. 04:02 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Folk skriver, at de håber, jeg kan sove om natten - eller at min familie bliver udsat for noget. Det er langt over grænsen og har intet med min politik at gøre.

Det siger Pernille Kromann Sams, byrådsmedlem for Nytgribskov, når hun beskriver sine oplevelser med den hårde tone i debatter på Facebook. Og hun mener, at det kan få betydning for lokaldemokratiet, når politikere modtager den slags beskeder.

- Det gør, at ingen vil stille op til byrådet, hvis vi taler sådan til hinanden, siger hun.

Hun får opbakning fra partifællen Pernille Søndergaard. Sammen har de to lavet Ladies Lounge, hvor kvinder mødes, blandt andet for at få udvidet kendskabet til lokalpolitik.

- Det, vi hører allermest, er, at folk er bekymret over de tæsk, man får på de sociale medier. Man bliver udstillet, og det har de ikke lyst til. Når man er lokalpolitiker, er man først og fremmest lokal. Man har et arbejde ved siden af og har børn, der bor lokalt, siger Pernille Søndergaard.

Sander Andreas Schwartz, lektor på RUC, der forsker i sociale medier og politisk kommunikation, mener, det er nødvendigt at slette indlæg, der skader den rationelle debat.

- Når man skal moderere en side, kan man ikke undgå at slette ting. Det er umuligt. Såfremt man vil have en bare nogenlunde rationel debat, er man nødt til at fjerne nogle af dem, der forpurrer debatten, siger han.

Men han mener omvendt også, at man er i sin gode ret til at udfordre politikerne. Også på Facebook.

- Jeg synes helt sikkert, man skal blive ved med at insistere på sin ret til at udfordre politikerne. Også på Facebook. Og man skal holde øje med, hvem der bliver slettet, og hvem der ikke gør. Netop fordi der er nogen, der går derind og tror, at det repræsenterer den generelle debat.