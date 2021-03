Ifølge fiskerne i Gilleleje vil den kommende havvindmøllepark ved Hesselø medføre et betydeligt indtægtstab. Nu vil politikerne have kompensation til dem i form af nye fiskeområder. Foto: Allan Nørregaard

Politikere: Fiskerne skal have nye områder

Det politiske udvalg Udvikling, by og land vil have kompensation i form af fiskepladser til erhvervsfiskerne i Gilleleje for det tab, som de kommer til at lide under den kommende havvindmøllepark ved Hesselø.

- Vi har en forventning om, at man stiller vores fiskerierhverv i Gribskov på samme måde i morgen som i dag. Vi har et fiskerierhverv, som også skal overleve i fremtiden, og det er vigtigt for os, lyder det fra udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov).