Politiker siger nej tak til grusgrave ved Helsinge

Planerne om grusgrave omkring Helsinge har fået en del beboere på barrikaderne. Nu kommer der også kritik af regionens råstofplan fra politisk side.

Politikeren Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), som er formand for udvalget udvikling, by og land, kritiserer planen, som vil begrænse mulighederne for byudvikling i Nejlinge og Annisse Nord:

- Alle er klar over, at byggeri kræver råstoffer. Der er dog forskel på at udlægge områder, der ligger uden for byer, og så at udlægge områder, der grænser helt tæt op mod vores byer og lokalsamfund. Der er gener for de omkringliggende beboere, der vil være øget trafik, og det afskærer Gribskov fra at byudvikle på de områder, der udlægges. Og problemet er, at det afskærer mulighederne i 25-30 år, siger Pernille Søndergaard.