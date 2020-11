En middag udviklede sig uheldigt, da det endte med at Natasha Stenbo Enetoft fik blottet sine bryster og forograferet. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Politiker krænket: Bryster blottet og fotograferet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker krænket: Bryster blottet og fotograferet

Gribskov - 18. november 2020 kl. 11:53 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

En middag som afslutning på et byrådsseminar i august 2018 fik en ubehagelig afslutning for Natasha Stenbo Enetoft, der på det tidspunkt var forholdsvis nyvalgt politiker for Venstre i Gribskov. Da hun og byråds- kollegaen Trine Egetved (K) skulle fotograferes sammen, blev der hevet ned i hendes kjole, så hendes bryster var synlige, hvorefter Jesper Behrensdorff, der på dette tidspunkt ligeledes var konservativ, tog et billede. Han viste senere på aftenen billedet til et andet byrådsmedlem, viceborgmester Bo Jul Nielsen.

- Jeg var menigt byrådsmedlem, jeg var menigt medlem af børneudvalget. Jeg var nyvalgt og var rigtig glad. Det hele gik bare så godt. Men pludselig handlede det ikke om min politik, men om mine bryster, og hvem, der havde gjort hvad, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Flere deltagere ved middagen bakker op om hendes oplevelse ved middagen, og sammen med to byrådskolleger går hun til borgmester Anders Gerner Frost (NG) og kommunaldirektøren. Her får hun at vide, at man ikke kan gøre noget rent juridisk. Der bliver i stedet holdt et møde, hvor Jesper Behrensdorff giver en undskyldning og understreger, at det krænkende billede er blevet slettet.

Natasha Stenbo Enetoft står ikke alene med sin oplevelse. En ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL) viser, at hvert femte kvindelige byrådsmedlem har oplevet seksuelt krænkende adfærd.

I dag afviser Jesper Behrensdorff, at han tog billedet bevidst. Han nægter også at have vist billedet til andre med overlæg. Trine Egetved, der bliver beskyldt for at hive ned i kjolen, har ingen kommentarer, da hun betragter sagen som lukket.

relaterede artikler

Fik blottet brysterne og blev fotograferet: Politiker krænket af byrådskolleger 17. november 2020 kl. 12:41