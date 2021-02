Politiker blokerer leverandør: 'De lytter ikke til os, der rent faktisk beskæftiger os med området'

'Jeg ser det nok ikke som noget alvorligt'

- Det er min egen sag, hvem jeg blokerer. Ønsker man en mere nuanceret dialog, synes jeg ikke, den skal foregå på de sociale medier. Den vil jeg rigtig gerne have ansigt til ansigt. Jeg synes sjældent, der kommer noget nuanceret ud af en dialog på de sociale medier.



Sådan lyder svaret fra Pernille Kromann Sams på, hvorfor hun har blokeret medejeren af plejefirmaet BM Pleje, Birgitte Marburger, på Facebook.



Blokeringen kom, efter at Birgitte Marburger skrev en kommentar om Gribskov Kommunes behandling af en terminal borger, som i januar var omtalt her på Ugeposten.



Pernille Kromann Sams fortæller, at hun mener, at tonen på de sociale medier generelt er for hård.



- Derfor er det heller ikke tit, jeg blander mig i debatter. Jeg oplever, at debatten hurtigt bliver forrået. Det kan være politikere, der bliver kaldt fede svin eller lignende tilsvininger. Nogle sider har en klar overvægt af Venstre, DF, eller Nyt Gribskov-tilhængere. Det gør, at debatten nogle gange stikker af, og dem, der håndhæver siderne, griber ikke ind. Det synes jeg er problematisk.



Oplever du det selv?



- Ja, der kan godt være noget på ældreområdet, hvor folk skriver, at de håber, jeg kan sove om natten – eller at min familie bliver udsat for noget. Det er langt over grænsen og har intet med min politik at gøre. Derfor holder jeg mig også fra flere sider. Det gør, at ingen vil stille op til byrådet, hvis vi taler sådan til hinanden.



Men hvis du ikke vil debattere på Facebook, hvorfor svarede på så på Birgitte Marburgers kommentar. Det er dig, der henvender dig til hende?



- Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan den starter. Det skal jeg være ærlig at sige.



Det er dig, der skriver til Birgitte Marburger. Hvilket signal synes du, det sender, at du som udvalgsmedlem på ældreområdet blokerer en af de største private leverandører inden for det område?



- Der har været lidt forvirring omkring, om jeg skrev med privatpersonen Birgitte eller leverandøren. Det gør for mig en stor forskel.



Hvad er forskellen?



- Jeg synes ikke leverandørdialogen skal foregå på Facebook. Den har jeg heller ikke haft med andre. Der har snakken været andre steder.



Men igen, det er dig, der kontakter Birgitte Marburger – og ikke omvendt. Så hvis ikke du vil have debatten dér, kunne du så ikke bare have ladet være med at skrive til hende?



- Det kan man selvfølgelig sige.



Hvad tænker du, det gør for jeres samarbejde, at du blokerer hende?



- Hun kan sagtens debattere med mig alle mulige andre steder. Det har jeg slet ikke afskåret hende fra. Hun kan både skrive mail og ringe.



Men du bruger også din Facebook-profil til at debattere fra. Så du afskærer hende vel fra at følge med i, hvad udvalgsmedlemmet fra borgmesterpartiet på hendes fagområde skriver. Er det ikke problematisk?



- Har du spurgt hende, om hun er privatperson eller leverandør, når hun skriver. Det er ikke tydeligt for mig.



Er det ikke bare et spørgsmål om ord. Det gør vel heller ikke nogen forskel, om du skriver fra din politikerprofil eller din private profil. Man er vel den, man er?



- Jeg har selv tre-fire profiler derinde. Så for mig at se har jeg ikke blokeret en leverandør, men en privatperson. Og som sagt mener jeg ikke, at Facebook egner sig til at debattere med leverandører. Nuancerne forsvinder.



Birgitte Marburger skriver en kommentar, som du aktivt vælger at svare på. Men alligevel mener du, at det er en debat, man ikke skal tage på sociale medier?



- Som jeg sagde tidligere, kommer der flest nuancer med, når man ikke sidder bag hver sin skærm.



Men du er aktiv på Facebook og deltager i debatter. Hvorfor gør du det, hvis du mener, det ikke er stedet at tage debatter?



- Det kommer an på, hvad man skal diskutere. Er det noget, der kræver, at man folder det mere ud, som jeg synes den her sag gør, så kræver det et andet forum. Og jeg er altid åben for at mødes med folk.



Men i og med, at du svarer på hendes kommentar, er det dig, der vælger, at Facebook skal være forummet?



- Jo, men man har vel også ret til at trække sig, hvis man finder ud af, at det ikke var det rette forum. Det er vel ikke anderledes, end hvis man har en telefonsamtale og lægger på.



Men er der ikke forskel på at trække sig og så på at blokere en person?



- Jo, det kan man sige.



Du slutter af med at skrive til Birgitte Marburger, at der skal være plads til uenighed. Hvis du mener det, hvorfor ender du så med at blokere Birgitte Marburger?



- Jeg ser det nok ikke som noget alvorligt. Man kan jo også fjerne blokeringen igen. Jeg betragter det ikke som en udelukkelse af en leverandør.