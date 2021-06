- Det bliver kun værre, og jeg kan godt blive bekymret, for hvordan vil det gå, hvis der ikke er flere, der søger ind i de her fag, spørger udvalgsformand Birgit Roswall. Modelfoto

Politiker bekymret: Alvorlig mangel på plejepersonale

Gribskov - 24. juni 2021 kl. 15:03 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Gribskov Kommune arbejder lige nu ihærdigt på at skaffe mere arbejdskraft til den kommunalt drevne plejeenhed, der både leverer hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere i kommunen. På nuværende tidspunkt mangler der, hvad der svarer til 25 medarbejdere i forskellige faggrupper i det, der kaldes helhedsplejen - og det vækker bekymring hos politikere i udvalget for ældre, social og sundhed.

Bekymret politiker - Det er faglært personale, vi mangler, og vi må sige, at fremtiden ser kun mere udfordrende ud med udsigt til, at der kommer flere ældre. Så det bliver kun værre, og der kan jeg godt blive bekymret, for hvordan vil det gå, hvis der ikke er flere, der søger ind i de her fag, siger udvalgsformand Birgit Roswall (V).

På grund af den store mangel på faglært arbejdskraft er kommunen nu i gang med at udarbejde en »rekrutterings-og fastholdelses-strategi,« der skal komme med nogle bud på, hvordan man får sikret, at det bliver attraktivt at arbejde med plejefaget i Gribskov Kommune.

- Vi skal tale fagene inden for det her område op, i stedet for at tale det ned. De borgere, der får hjælpen, er også gode til at tale godt om plejen. Det er et livsbekræftende job, og det skal formidles, mener Birgit Roswall.

Udfordringer Udvalgsformanden mener, at man blandt andet bør fortælle om plejefaget i skolerne, når de unge står over for at skulle vælge en uddannelse.

Men det er også en branche med udfordringer, blandt andet fordi antallet af borgere med et stort plejebehov vokser som følge af, at flere bliver udskrevet tidligere fra hospitalet.

- Det betyder, at de er meget plejekrævende, og så har vi heller ikke så mange midlertidige pladser, hvilket betyder, at de skal hjælpes mere i eget hjem. Så det er også noget af det, vi skal se på - om vi skal oprette flere midlertidige plejepladser, siger Birgit Roswall.

Når ledigheden generelt er faldende, smitter det også af på en kommune som Gribskov, der får sværere ved at skaffe arbejdspladser, påpeger Birgit Roswall.

- Så strategien, som vi skal vedtage efter sommerferien, skal gælde for hele kommunen, for der er også andre områder, hvor vi har udfordringer med rekruttering, blandt andet på byggesagsområdet, siger hun.

- Hold fast i de ansatte Pia Foght (S), der også er medlem af udvalget for ældre, social og sundhed, mener det er vigtigt at sørge for, at arbejdsmiljøet er i top, når der skal rekrutteres medarbejdere.

- Alle kommuner omkring os har samme udfordring, så vi skal sørge for, at arbejdsbetingelserne er gode, og sikre, at der er struktur i arbejdsopgaverne. Det kan for eksempel være, vi skal se på, om man skal skille rengøring og almindelig pleje, så stillingerne bliver mere attraktive hver for sig, siger Pia Foght.

Hun nævner også, at det er vigtigt at holde fast i de medarbejdere, der arbejder i kommunen.

- Kunsten er at fastholde de medarbejdere, vi har. At have dygtige erfarne medarbejdere gør hele forskellen, fordi de kan løse og strukturere opgaverne på en anden måde, end hvis der er udskiftning hele tiden, siger Pia Foght.

Hun mener også, det er vigtigt, at der bliver skabt ro om plejeområdet.

- Der har været meget opmærksomhed og kritik af området, og noget af det med rette, men nu skal vi skabe ro om det her område, siger hun.

Både hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er blevet hjemtaget i denne valgperiode, efter den tidligere hovedleverandør Attendo blev sat fra bestilling.

