Morten Ulrik Jørgensen er blevet meldt til politiet for indbrud.

Politiker anmeldt for indbrud

Gribskov - 04. december 2020 kl. 11:13 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Sagen om den skandaleramte kostskole Havregården i Smidstrup tager nu endnu en alvorlig drejning: Onsdag blev den tidligere forstander meldt til politiet for indbrud på kostskolen.

Nordsjællands Politi oplyser, at man onsdag klokken 11.52 modtog en anmeldelse om, at den tidligere forstander Morten Ulrik Jørgensen var i gang med at begå indbrud på skolen.

Skolens bestyrelsesformand, Jonas Fedder Witt, bekræfter, at bestyrelsen har anmeldt den tidligere forstander:

- Vi har for flere uger siden gjort det klart, at vi ikke ønsker, at han kommer på skolen, mens der er elever. Vi forstår godt, at han gerne vil have sine ting - og det har vi tilbudt at sende til ham. Ellers kunne han komme i januar, når eleverne ikke længere var der, siger Jonas Fedder Witt.

Efter en lang række sager om seksuelle overgreb, vold og forsvundne notater på kostskolen kom Social Hovedstaden for nylig med voldsom kritik af forholdene og udtrykte direkte mistillid til forstanderen. Bestyrelsen på skolen reagerede ved omgående at bortvise Morten Ulrik Jørgensen, som havde været forstander på skolen siden 2007. Efterfølgende blev der indgået en aftale, hvor bortvisningen blev trukket tilbage, hvis forstanderen i stedet valgte at opsige sin stilling.

Siden bortvisningen/opsigelsen har Morten Ulrik Jørgensen, som fortsat er byrådsmedlem i Gribskov, ikke haft adgang til skolen.

Men onsdag formiddag i denne uge troppede Morten Ulrik Jørgensen og fire andre personer, blandt andre hans hustru og en tidligere bogholder, uanmeldt op på skolen, hvor de begyndte at fjerne en lang række effekter.

Det medførte ifølge avisens oplysninger voldsom uro på skolen. Både elever og medarbejdere reagerede på episoden:

- Det var en meget voldsom oplevelse for vores elever. De blev kede af det, vrede og rystede, så vi skulle bruge mange ressourcer på at samle eleverne op bagefter. Mange af eleverne ser jo Morten Ulrik Jørgensen som den, der nu er skyld i, at skolen skal lukke, siger en medarbejder, som ønsker at være anonym.

Det billede kan Morten Ulrik Jørgensen ikke genkende:

- Det var en meget varm og venlig modtagelse, jeg fik af medarbejderne, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Også bestyrelsesformanden reagerer kraftigt på episoden:

- Jeg er ligesom personalet og eleverne chokeret over den episode, der har fundet sted. Vi havde udtrykkeligt bedt vores forstander om ikke at dukke op på skolen af hensyn til eleverne. Vi frygtede, at det kunne skabe en dårlig situation. Og vi kan konstatere, at det havde vi ret i, siger Jonas Fedder Witt.

Ifølge bestyrelsesformanden har Morten Ulrik Jørgensen også taget dokumenter, som tilhører skolen:

- Der er også taget ting, som ikke tilhører ham - herunder byggetegninger og personalerelaterede dokumenter. Dem vil vi naturligvis gerne have tilbage. Det håber vi naturligvis, at politiet vil være behjælpelig med, siger Jonas Fedder Witt.

Den tidligere forstander afviser, at han har begået indbrud:

- Situationen er jo, at jeg ikke fik mulighed for at tømme mit kontor eller tage noget med, da jeg stoppede. Jeg havde en del private effekter efter 29 års ansættelse på skolen. Jeg har flere gange bedt om at få dem udleveret - blandt andet nogle ret vigtige papirer. Men jeg fik at vide, at dem kunne jeg ikke få. Jeg tilbød at komme på tidspunkter, hvor skolen var tom - men det ønskede man ikke, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Ifølge ham blev effekterne samlet sammen af nogle medarbejdere og udleveret uden problemer:

- Jeg blev vel modtaget af medarbejdere, og mine ting blev med velvilje udleveret uden problemer. For mig var det på ingen måde en dårlig oplevelse, og det var det heller ikke for medarbejderne. Så jeg kan ikke kende den historie.

Ifølge bestyrelsesformanden var du blevet tilbudt at få tilsendt effekterne?

- Ja, de har tilbudt at sende det hjem - men for min regning. Så skulle et flyttefirma køre hjem med tingene. Det er en helt urimelig måde at behandle mig på, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Han afviser, at han har taget dokumenter, som tilhører skolen:

- Alle byggetegninger ligger digitalt. Jeg har hentet private effekter, og jeg har ikke været i nærheden af min computer. Men skulle der ligge enkelt en tegning over skolen eller noget andet, vil de papirer naturligvis blive leveret tilbage, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Han siger, at Nordsjællands Politi over for ham har oplyst, at han ikke bliver sigtet:

- De har sagt, at der ikke er mere i den her sag for dem, og at der ikke er en sigtelse på vej, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Sn.dk har forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi til det anmeldte indbrud. De er endnu ikke vendt tilbage.