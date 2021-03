Politiindsats: Så mange biler blev standset

helsinge: Tirsdag omkring klokken 10 var Nordsjællands Politi som led i en målrettet færdselsindsats til stede på Skovgårdsvej ved forbindelsesvejen til Kildevej. Her blev 51 biler standset, og to bilister blev sigtet for manglende brug af sikkerhedssele.