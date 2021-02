Politiet på vej til hærværksramt by

Hjemme hos Morten Holst Jensen på Stationsvej, vågnede husstanden op til, at der med pink spraymaling var skrevet "GØB" og tegnet en pistol på køleren på deres bil. Og så fandt de ud af, at det langt fra var det eneste tilfælde.

"GØB"

I Facebook-gruppen Vejbynet har der været spekulationer om, hvorvidt "GØB" skulle referere til en forkortelse for "Gilleleje Øst Boys", men det kan politiet ikke genkende.

- Vi har ikke hørt om noget, der hedder Gilleleje Øst Boys, siger vagtchef Søren Greve.

"Gøb" er et slangudtryk for en pistol, og i sammenhæng med pistolen, der figurerer ved siden af, mener politiet ikke, at det skulle være udtryk for en særlig gruppering.

Politiet mener heller ikke, at hærværket skulle være politisk motiveret, hvilket såkaldte tags også kan være udtryk for.