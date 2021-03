Politiet på overarbejde: Tre borgere taget uden kørekort på halvanden time

Det viste sig at være fornuftigt, at Nordsjællands Politi onsdag var til stede flere steder i Gribskov Kommune. Flere borgere havde nemlig tilsyneladende glemt, at det kræver et gyldigt kørekort, hvis man skal sætte sig bag rattet i en bil.