Der var ingen sigtelser sent onsdag eftermiddag, men om natten så det anderledes ud. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet på kontrol i mørket: Det blev folk snuppet for Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet på kontrol i mørket: Det blev folk snuppet for

Gribskov - 22. juli 2021 kl. 13:31 Kontakt redaktionen

Onsdag mellem klokken 17 og 18 var politiet igen på gaden i Tisvildeleje, hvor de lavede en målrettet indsats mod spiritus- og narkokørsel i krydset ved Skovporten og Hovedgaden.

44 køretøjer blev standset af betjentene, og de kunne glæde sig over, at der ikke var nogen anledning til at foretage sigtelser.

Om natten var politiet på banen igen, og her var der til gengæld noget at komme efter.

I tidsrummet 00.30-3.00 standsede politiet i alt 55 biler, og det endte med seks sigtelser for manglende brug af sele. To biler manglede desuden lys, og en person blev sigtet for spirituskørsel, oplyser Nordsjællands Politi.

En 20-årig mandlig bilist fra København blev standset af en patrulje på Hovedgaden klokken 2.48. Alkometeret viste, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte. Derfor blev han sigtet og anholdt for sprituskørsel.

Han blev dernæst kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve, der kan fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle påvirkning af spritus, skriver politiet i døgnrapporten.

Salg af stoffer Klokken 00.27 sigtede politiet også en 18-årig for at sælge euforiserende stoffer. Den unge mand, der er fra Greve, blev mødt af politiet på Hovedgaden. Der fandt betjentene stoffer i en mængde, som medførte, at han blev sigtet for besiddelse med henblik på videresalg, oplyser politiet.

Politiets målrettede indsats i Tisvildeleje skyldes Musik i lejets "Sommersol", som byder på koncerter hver aften til og med lørdag. AH